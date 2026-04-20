Από την Αιτωλοακαρνανία ο πρώτος αιμοδότης σε όλη την Ελλάδα

Μία ξεχωριστή βράβευση ενός Αιτωλοακαρνάνα, έλαβε χώρα στη Βουλή των Ελλήνων που τιμήθηκε για τη σημαντική και βαθιά ανθρώπινη προσφορά του.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Χατζηθεοδοσίου από το Μπαμπαλιό. Βραβεύτηκε όντας πρώτος αιμοδότης πανελλαδικά, έχοντας προσφέρει τριψήφιο αριθμό φιαλών σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Την βράβευση τέλεσε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, με τον Σύλλογο Ποντίων Μπαμπαλιού «Αξέχαστες Πατρίδες» να εκφράζει στα κοινωνικά δίκτυα την περηφάνια των συγχωριανών του.

Αναφέρει:

Μπορεί να είμαστε λίγοι σε κόσμο στο Μπαμπαλιό, όμως ΤΕΛΙΚΑ όπως λέμε πάντα, είμαστε πολλοί και χρήσιμοι παντού κάνοντας το χωριό μας ΥΠΕΡΗΦΑΝΟ!



Το πρώτο βραβείο ΑΙΜΟΔΟΤΗ σε όλη την Ελλάδα πήρε ο Μπαμπαλιώτης ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ με 129 φιάλες αίματος τον χρονο και μαζί με τις αιματοπεταλοδοσίες συνολικά 154.

Ηταν μια πρωτοβουλία του προέδρου της βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εθελοντών Αιμοδοτών ο όποιος έκανε και ο ίδιος ο πρόεδρος της βουλής την βράβευση!

Συγχαρητήρια ΤΑΣΟ μας!