Θεσσαλονίκη: Αγελάδα ξέφυγε και έκανε βόλτες στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου

Η αγελάδα που πιάστηκε on camera να περπατά τρομαγμένη ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό της Θεσσαλονίκης παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας όταν μια αγελάδα βρέθηκε να κάνει βόλτες ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό στο ύψος της Σίνδου της Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, η αγελάδα που πιάστηκε on camera να περπατά τρομαγμένη ανάμεσα στα αυτοκίνητα στην εθνική οδό της Θεσσαλονίκης παρέμεινε στο σημείο για περίπου 45 λεπτά.
Ύστερα από λίγη ώρα και ενώ η αγελάδα προσπαθούσε να βγει από τη εθνική εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της, που κατάφερε γρήγορα να απομακρύνει με ασφάλεια το τρομαγμένο ζώο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η αγελάδα που έτρεχε ανάμεσα σε οχήματα διέφυγε της προσοχής του ιδιοκτήτη στο Καλοχώρι και αφού διένυσε μια μεγάλη απόσταση κατάφερε και μπήκε στον αυτοκινητόδρομο, στο ύψος της Σίνδου.
Ποιος είναι ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ που κέρδισε τις εκλογές στη Βουλγαρία
Καιρός: Από ανοιξιάτικη ηρεμία σε πρόσκαιρη επιδείνωση με πτώση θερμοκρασίας
Λιοσίων: Πώς οι Αρχές έφτασαν στον ανήλικο οδηγό που παρέσυρε τη 16χρονη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr