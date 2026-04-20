Τα εφημερεύοντα φαρμακεία σε Πάτρα και Αχαΐα για σήμερα Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

Φαρμακεία
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πάτρας
14:30 - 21:00 μμ
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ ΠΕΦΑΝΗ-ΑΝΤΙΜΗΣΙΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 12 ΕΝΑΝΤΙ LIDL - ΑΓΥΙΑ ΣΚΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 127 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 36 ΤΖΙΑΦΕΤΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 64-ΚΑΘΕΤΟΣ ΝΟΤΑΡΑ ΜΕΣΗ ΑΓΥΙΑ
02:00 - 08:30
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 36
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Δύμης
14:30-08:30
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ) ΤΗΛ.: 26930 22061
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Παραλίας
14:30-22:30
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙ ΤΗΛ.: 2610-521.283
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Βραχνεΐκων
14:30-21:00
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ) ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6976408046
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Ρίου
14:30-22:30
ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥ ΤΗΛ.: 2610-992.747
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Μεσσάτιδας
14:30-22:30
ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8-ΜΕΤ/ΣΗ ΣΩΤΗΡΟΣ ΟΒΡΥΑ ΤΗΛ.: 2610-523.261
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Καλαβρύτων
14:30-22:30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12 ΤΗΛ.: 26920-22.131
Εφημερεύοντα Φαρμακεία Νέου Ερινεού
14:30-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
Διευρυμένο ωράριο
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 14.30 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 61 (ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ)
Σ.Φ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 58
ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 435 - Γ. ΟΛΥΜΠΙΟΥ
ΚΟΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 94 & ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 73 & ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΡΑΪΣΚΑKΗ 132 - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
Σ.Φ. ΓΙΑΜΑ Α. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. Ο.Ε.
ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 52 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 35 (παραπ. ΕΤΕ) & ΚΑΝΑΚΑΡΗ 184 (ΑΠΟ ΣΤΟΑ)
ΚΑΤΣΙΝΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 309 - ΒΟΤΣΗ
ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ
ΣΚΡΕΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 10
ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 36 & ΑΡΑΤΟΥ - ΠΛ.ΟΛΓΑΣ
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΚΟΤΣΙΡΙΛΟΥ Δ. - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ. Ο.Ε.
ΕΡΜΟΥ 38 - Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ
ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΓΟΥΝΑΡΗ 113 - ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛ. ΛΟΥΤΡΩΝ)
ΜΠΟΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 46
ΠΡΟΣΕΛΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 34 - ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΑΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Α. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 118 - ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 40 & ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Σ.Φ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ - ΣΕΡΕΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 45 - ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
ΚΟΥΡΛΑΜΠΑΣ-ΠΕΦΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 351 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ
ΤΖΟΥΒΑΛΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
ΙΩΝΙΑΣ 88 - ΠΟΝΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ
ΛΟΥΚΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 151 - ΓΟΥΝΑΡΗ
Σ.Φ. ΠΡΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΠΡΑΠΑ ΙΩΑΝΝΑ Ο.Ε.
ΓΟΥΝΑΡΗ 189 - ΒΟΤΣΑΡΗ
Σ.Φ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΟΥΡΤΖΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 36 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ
ΠΛΙΑΚΟΥΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΟΤΑΡΑ 133 ΑΓΥΙΑ
Σ.Φ. ΝΤΖΕΛΒΕ ΡΟΥΜΠΙΝΑ ΜΑΡΙΑ - ΚΑΠΝΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ο.Ε.
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 206 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΚΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 127 ΠΛ. ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΙΩΝΙΑΣ 6
Σ.Φ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. - ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ Μ. Ο.Ε.
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ
Δευ. & Τετ. : 08.30 - 21.00 Τρι. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 44-46 & ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 14.30
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 4 - ΑΘΗΝΩΝ (ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ)
ΞΙΦΑΡΑ-ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ & ΚΟΡΙΝΘΟΥ 336
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 8.00 - 20.00
ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Υπ.Φαρμακοποιός)
ΓΛΑΥΚΟΥ 9, ΠΕΡΙΒΟΛΑ (ΕΝΤΟΣ ΣΤΟΑΣ PATRA MALL)
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΑΒ)
ΣΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Υπ.Φαρμακοποιός)
Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ – ΑΘΗΝΩΝ 78
Δευ. & Τρ. & Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.00 - 21.00 Τετ. : 8.30 - 14.30 Σαβ. : 9.00 - 14.00
Σ.Φ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΒΙΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υπ. Φαρμακοποιός)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 44 - 48, ΠΛΗΣΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΝΔΡΕΑ
Δευ. : 08.30 - 21.00 Τρι. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Τετ. : 08.30 - 14.30 Πεμ. & Παρ. : 8.30 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 15.00
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
Δευ. - Παρ. : 8.00 - 14.30 & 17.30 - 21.00 Σαβ. : 9.00 - 20.00
ΡΑΓΓΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΘΕΙΑΣ 83 ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
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