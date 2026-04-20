Ποιος είναι ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ που κέρδισε τις εκλογές στη Βουλγαρία

Ο Ρούμεν Ράντεφ φαίνεται να οδεύει προς καθαρή επικράτηση στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Βουλγαρία, με το νεοσύστατο πολιτικό του σχήμα «Προοδευτική Βουλγαρία» να συγκεντρώνει ποσοστό που εκτιμάται μεταξύ 44% και 46%, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία.

Η επίδοση αυτή τον φέρνει ένα βήμα πριν από την αυτοδυναμία, ωστόσο η τελική κατανομή των εδρών θα εξαρτηθεί από το πόσα μικρότερα κόμματα θα κατορθώσουν να υπερβούν το εκλογικό όριο του 4% και να εξασφαλίσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση αποτελεί την όγδοη μέσα σε διάστημα μόλις πέντε ετών, γεγονός που καταδεικνύει το βάθος της πολιτικής ρευστότητας στη χώρα. Τα επαναλαμβανόμενα αδιέξοδα στον σχηματισμό κυβερνήσεων έχουν ενισχύσει το κλίμα κόπωσης στην κοινωνία, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για νέα πολιτικά σχήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ράντεφ επιδίωξε να εκφράσει την ανάγκη για σταθερότητα και θεσμική ανανέωση, δίνοντας έμφαση στην καταπολέμηση της διαφθοράς και στον περιορισμό της επιρροής οικονομικών συμφερόντων που, σύμφωνα με τον ίδιο, διαμορφώνουν δυσανάλογα την πολιτική ζωή. Το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της χώρας, καθώς ενδέχεται να θέσει τέλος σε μια παρατεταμένη περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας.

Ποιος είναι ο Ρούμεν Ράντεφ

Ο 62χρονος πολιτικός προέρχεται από τον χώρο των ενόπλων δυνάμεων, έχοντας διατελέσει διοικητής της πολεμικής αεροπορίας της Βουλγαρίας και πιλότος μαχητικών MiG-29. Εξελέγη πρόεδρος της χώρας το 2016 και επανεξελέγη το 2021, αποκτώντας σημαντική πολιτική επιρροή σε μια περίοδο έντονων θεσμικών αντιπαραθέσεων.

Στο εσωτερικό πεδίο έχει επιχειρήσει να καλλιεργήσει προφίλ πολιτικού που προωθεί μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και ενισχύει τη διαφάνεια στη δημόσια διοίκηση.