Το Ιράν απειλεί με αντίποινα για την κατάληψη του πλοίου από τις ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή την άρση του αποκλεισμού του στα Στενά του Ορμούζ από τα οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Κατηγόρησε την Ουάσιγκτον ότι «παραβίασε την κατάπαυση του πυρός» δύο εβδομάδων, που εφαρμόζεται από την 8η Απριλίου.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα ανταποδώσουν σύντομα, θα λάβουν μέτρα αντιποίνων για αυτή την ενέργεια ένοπλης πειρατείας και εναντίον των Αμερικανών στρατιωτικών», ανέφερε μέσω Telegram εκπρόσωπος του ιρανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, το Ιράν απείλησε με αντίποινα κατά των στρατιωτικών που ενεπλάκησαν στη σύλληψη του πλοίου.

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ , Αμερικανοί πεζοναύτες του «USS SPRUANCE» εντόπισαν το πλοίο του Ιράν στον Κόλπο του Ομάν την Κυριακή (19.04.2026) και αφού ζήτησαν από το πλήρωμα να σταματήσει και εκείνο το αρνήθηκε, τότε το βομβάρδισαν.

Λίγες ώρες αφού οι ΗΠΑ «συνέλαβαν» ιρανικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ , εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού, το Ιράν υπόσχεται με αντίποινα και κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση κατάπαυση του πυρός.

Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή αν και η εκεχειρία είναι ακόμη σε ισχύ.

<iframe src="https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/116433000897070863/embed" class="truthsocial-embed" style="max-width: 100%; border: 0" width="600" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://truthsocial.com/embed.js" async="async"></script>

Η CENTCOM ανέβασε βίντεο από τις προειδοποιήσεις του αμερικανικού πληρώματος αλλά και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου Touska.

Σε προηγούμενη ανάρτησή του χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε την Τεχεράνη πως παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, η ισχύς της οποίας εκπνέει μεθαύριο Τετάρτη, εξαπολύοντας επιθέσεις εναντίον ιδίως γαλλικού και βρετανικού πλοίου, κατ’ αυτόν.

Το Σάββατο όμως, πήρε πίσω την κίνηση, γνωστοποίησε πως επανέρχεται ο «αυστηρός έλεγχός» του, με δεδομένη την απόφαση των ΗΠΑ να συνεχίσουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

CENTCOM has released video showing the destroyer USS Spruance firing its main gun at the Iranian-flagged cargo vessel Touska as it attempted to breach the U.S. blockade. — Clash Report (@clashreport) April 19, 2026

Στα πλάνα, ακούγεται και το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου:

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης».

Λίγη ώρα μετά, το πλοίο εξαπέλυσε πυρά κατά του Touska και έτσι το ακινητοποίησε.

Αρνείται να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις το Ιράν

Και ενώ γίνονται προσπάθειες για να συνεχιστεί η εκεχειρία, ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, παραμένει στον αέρα. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανακοίνωση πως η Τεχεράνη δεν είναι διατεθειμένη να συμμετάσχει στις συνομιλίες στο Πακιστάν, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως στέλνει αντιπροσωπεία του στο Ισλαμαμπάντ.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των λιμανιών της Ισλαμικής Δημοκρατίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να διεξαχθούν οι συνομιλίες.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αποστολής των διαπραγματευτών της Τεχεράνης στο Ισλαμαμπάντ στον πρώτο γύρο, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, έκανε λόγο για «πολλές διαφωνίες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα χθες ότι θα στείλει στο Πακιστάν τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας την 11η Απριλίου που διεξήγαγε τις -επιπέδου χωρίς προηγούμενο, πλην άκαρπες- διμερείς διαπραγματεύσεις, έχοντας μαζί του τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Αναγγέλλοντας την άφιξή τους απόψε, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε μέσω Truth Social ότι προσφέρει «πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία» στην Τεχεράνη και απείλησε ξανά ότι σε περίπτωση άρνησης οι ΗΠΑ «θα καταστρέψουν όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις και όλες τις γέφυρες στο Ιράν».

Συνεχίζεται η πίεση με τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών

Εν αναμονή της επιβεβαίωσης ή της διάψευσης της διεξαγωγής διαπραγματεύσεων, τα μέτρα ασφαλείας ενισχύθηκαν στο Ισλαμαμπάντ: οι δρόμοι που είναι κλειστοί πολλαπλασιάστηκαν, στήθηκαν συρματοπλέγματα και οδοφράγματα, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου, ειδικά γύρω από τα πιο αυστηρά φυλασσόμενα ξενοδοχεία της πακιστανικής πρωτεύουσας.

Πέραν των διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συνεχίζουν να συγκρούονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, θαλάσσια αρτηρία στρατηγικής σημασίας, από την οποία περνά υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του αερίου που καταναλώνεται παγκοσμίως.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ συνεχίζουν την επιβολή αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό άνοιξε πυρ προειδοποιητικά εναντίον μεγάλου ιρανικού φορτηγού πλοίου και κατόπιν πήρε τον έλεγχό του.

Το πλοίο Touska, υπό σημαία Ιράν και ερχόμενο από τη Μαλαισία, «προσπάθησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό μας, και δεν πήγε καλά γι’ αυτούς», κάγχασε ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social.

Είχε προηγουμένως καταγγείλει την «πλήρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» αναφερόμενος σε επιθέσεις αποδιδόμενες στο Ιράν εναντίον εμπορικών πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ

Πλοίο της CMA CGM είδε να βάλλονται «προειδοποιητικά πυρά» προς την κατεύθυνσή του, ενημέρωσε χθες η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία το AFP.

Η ιρανική πυρηνική ενέργεια το «αγκάθι» των διαπραγματεύσεων

Το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο πως ξανά μπαίνει σε ισχύ «ο αυστηρός έλεγχος» των Στενών, ανακαλώντας την απόφαση της προηγουμένης να ανοίξει ξανά, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού που χαρακτήρισε «παράνομο και εγκληματικό».

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο site MarineTraffic, οι διελεύσεις των Στενών γύρισαν πίσω στο μηδέν χθες.

Η Τεχεράνη ανέμενε, ανοίγοντας τα Στενά την Παρασκευή, ότι «οι ΗΠΑ θα ανταπέδιδαν (τη χειρονομία) αίροντας τον αποκλεισμό», σύμφωνα με τον Βάλι Νασρ, καθηγητή διεθνών σχέσεων στο αμερικανικό πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς.

Αλλά η συνέχισή του «δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να επιτείνει την υποψία του Ιράν» για το ότι οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ δεν είναι παρά αμερικανικό δόλιο τέχνασμα «προτού εξαπολυθεί νέα στρατιωτική επίθεση», πρόσθεσε μέσω X.

Οι θέσεις των δυο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά, ειδικά όσον αφορά το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν, στην καρδιά της σύγκρουσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν δέχτηκε να παραδώσει στις ΗΠΑ τις ποσότητες ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό, κρίσιμου διακυβεύματος. Η Τεχεράνη το διέψευσε.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν πρέπει να ασκήσει τα δικαιώματά του σε ό,τι αφορά το πεδίο της πυρηνικής ενέργειας (…) Και ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από το Ιράν τα δικαιώματά του;» διερωτήθηκε χθες ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ISNA.

Η Ισλαμική Δημοκρατία, που αρνείται για δεκαετίες πως έχει πρόθεση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, υπεραμύνεται του δικαιώματός της να έχει πολιτικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.

Κρανίου τόπος ο Λίβανος

Στον Λίβανο, το άλλο μέτωπο του πολέμου, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής, παρά την κατάπαυση του πυρός 10 ημερών σε ισχύ από την Παρασκευή ανάμεσα στον στρατό του Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ, που αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της.

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε διαταγή να χρησιμοποιήσει «όλη του τη δύναμη» αν τα μέλη του αντιμετωπίσουν «οποιαδήποτε απειλή», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Είχε διαμηνύσει επανειλημμένα ότι το Ισραήλ θα κατεδαφίσει σπίτια κατά μήκος των συνόρων και θα δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» και, σύμφωνα με το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI, οι καταστροφές σπιτιών συνεχίζονται σε παραμεθόριες κοινότητες.

Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να ξαναφτιάξω το μαγαζί μου ή αν οι βομβαρδισμοί θα ξαναρχίσουν», είπε χαρακτηριστικά ο Αλί Ασί, στα συντρίμμια του καταστήματος ρούχων που του ανήκει στη Ναμπάτια (νότια).