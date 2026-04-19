Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τριάμισι χρόνια»

Δύσκολη περίοδο φαίνεται πως πέρασε τα τελευταία περίπου τρία χρόνια η Κατερίνα Παπουτσάκη, σύμφωνα με όσα δήλωσε σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Η ηθοποιός χώρισε το 2022 με τον πρώην σύζυγό της, Παναγιώτης Πιλαφάς, έπειτα από περίπου μία δεκαετία κοινής πορείας και την απόκτηση δύο παιδιών. Όπως ανέφερε, πλέον βρίσκεται σε μια φάση όπου προσπαθεί να βρει ξανά τις ισορροπίες της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», στην οποία βρέθηκε ως καλεσμένη, την Κυριακή 19 Απριλίου, η Κατερίνα Παπουτσάκη σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εντάξει, έχω περάσει και μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τριάμιση χρόνια, οπότε είναι τώρα η φάση που σιγά σιγά βρίσκω κι εγώ τους ρυθμούς μου, τις ισορροπίες».

