Πάτρα: 59χρονος χωρίς τις αισθήσεις του μετά από κατανάλωση χαπιών- Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα, όταν ένας 59χρονος άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (18/04/2026) χωρίς τις αισθήσεις του, έπειτα από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας χαπιών.

Ο άνδρας βρέθηκε στην οικία του από φιλικό του πρόσωπο, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου και νοσηλεύεται.