Διακινητής ναρκωτικών σε σχολεία ο 16χρονος Σουδάνος που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη στη Λιοσίων

Για υποθέσεις που αφορούν διακίνηση ναρκωτικών σε σχολεία, ασέλγεια και απειλή είχε απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές ο 16χρονος από το Σουδάν, ο οποίος συνελήφθη για τροχαίο με εγκατάλειψη 16χρονης στην οδό Λιοσίων στην Αθήνα.

Την ίδια ώρα, η ανήλικη νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κακώσεις. «Το παιδί είναι διασωληνωμένο. Της έκαναν αφαίρεση σπλήνας χθες. Ακόμη οι γιατροί δεν μπορούν να πουν κάτι, είναι το πρώτο 24ωρο, το οποίο είναι κρίσιμο» ανέφερε ο πατέρας της 16χρονης μιλώντας στο Mega.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εμπλεκόμενοι στο τροχαίο είχαν σχέδιο για να παραπλανήσουν τις Αρχές. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα της Τροχαίας, τρία άτομα συνελήφθησαν για σειρά αδικημάτων που σχετίζονται με ψευδείς καταθέσεις και απόκρυψη της αλήθειας γύρω από το περιστατικό.

Μάλιστα, ο 16χρονος Σουδανός, που εμφανίστηκε στις Αρχές το μεσημέρι της Κυριακής και συνελήφθη, πιθανότατα δεν είχε στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης.

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται το απόγευμα του Σαββάτου (18/4), όταν μία από τους εμπλεκόμενους πήγε σε αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε κλοπή του δίκυκλου οχήματός της. Στη συνέχεια, μαζί με ακόμη ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως χρήστης του οχήματος, έδωσαν καταθέσεις στις οποίες - όπως διαπιστώθηκε - περιέγραψαν ψευδή στοιχεία για το τροχαίο, αποφεύγοντας να αποκαλύψουν ποιος οδηγούσε και δηλώνοντας ότι δεν τον γνωρίζουν.

Λίγες ώρες αργότερα, τρίτο άτομο εμφανίστηκε μόνος του στις Αρχές και ανέφερε ότι επέβαινε στο δίκυκλο τη στιγμή του τροχαίου, ως συνεπιβάτης, με οδηγό πρόσωπο που γνώριζε από την εργασία του. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, μετά το ατύχημα εγκατέλειψαν το σημείο χωρίς να βοηθήσουν την τραυματισμένη 16χρονη και χωρίς να ενημερώσουν την αστυνομία. Αυτή ήταν και η μαρτυρία- κλειδί για την υπόθεση και έτσι προχώρησαν στη σύλληψη των δύο για την ψευδή δήλωση της κλοπής.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι στόχος τους ήταν να μην αποκαλυφθεί ο υπαίτιος οδηγός. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για ψευδή κατάθεση, ψευδή καταγγελία, υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για παραβίαση υποχρεώσεων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος.