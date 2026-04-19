Πάτρα: Πληθαίνουν οι φωνές για τον άστεγο που έχει κάνει σπίτι του τη στάση του λεωφορείου στην Ομόνοια

Ολοένα και περισσότεροι κάτοικοι και περαστικοί στην περιοχή της πλατείας Ομονοίας στην Πάτρα εκφράζουν προβληματισμό για έναν άστεγο άνδρα που διαμένει σε στάση λεωφορείου, ζητώντας να υπάρξει παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Όπως είχε αναδείξει το thebest.gr, ο άνδρας παραμένει στο σημείο εδώ και αρκετές ημέρες, χρησιμοποιώντας τον στεγασμένο χώρο της στάσης για προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας, γεγονός που εντείνει την ανησυχία των κατοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής σημειώνουν ότι, αν και δεν καταγράφεται έντονη όχληση, θεωρούν αναγκαίο να υπάρξει μέριμνα από τις κοινωνικές υπηρεσίες, ώστε να εξεταστεί η κατάσταση του συγκεκριμένου ατόμου και να του παρασχεθεί η απαραίτητη υποστήριξη και φροντίδα.









