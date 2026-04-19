Πάτρα: Οι «αόρατες» πινακίδες στα Σύνορα και ο κίνδυνος που εγκυμονούν- ΦΩΤΟ

Στην περιοχή των Συνόρων, στην Πάτρα, στην οδό Ιερού Λόχου, αμέσως μετά το ΚΕΤχ, καταγράφεται ένα σοβαρό ζήτημα οδικής ασφάλειας που εγκυμονεί κινδύνους για τους οδηγούς.

Συγκεκριμένα, πινακίδα απαγόρευσης εισόδου σε όλα τα οχήματα στο σημείο είναι πρακτικά αόρατη, καθώς δεν διακρίνεται εύκολα από τους διερχόμενους οδηγούς, λόγω της θέσης της. Το πρόβλημα επιτείνεται από το γεγονός ότι λίγα μέτρα πιο πάνω υπάρχει δεύτερη πινακίδα, η οποία έχει ξεβάψει σε τέτοιο βαθμό που επίσης δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή.

Σύμφωνα με κατοίκους, το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει αρκετούς να παραβιάζουν τη σήμανση, με τον κίνδυνο ατυχήματος να είναι εμφανής.

Η κατάσταση αυτή προκαλεί σύγχυση στους διερχόμενους οδηγούς, ιδιαίτερα σε όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή.