Πύργος: Αναποδογύρισε ΙΧ μετά απο τροχαίο ατύχημα- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ο οδηγός του οχήματος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο
Το μεσημέρι της Κυριακής (19/4), σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στον Πύργο.
Συγκεκριμένα, δύο Ι.Χ. οχήματα συγκρούστηκαν λίγα μέτρα μετά τη διασταύρωση Ποσειδώνος και Αλφειού, στο ύψος πρατηρίου καυσίμων, με αποτέλεσμα το ένα από αυτά να ανατραπεί και να καταλήξει πάνω στο πεζοδρόμιο.
Ειδικότερα, Ι.Χ. κόκκινου χρώματος που επιχείρησε να εισέλθει στην οδό Αλφειού συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. μαύρου χρώματος, το οποίο κινούνταν από τον Πύργο. Από τη σύγκρουση, το δεύτερο όχημα εξετράπη της πορείας του και ακινητοποιήθηκε πάνω στο πεζοδρόμιο, αφού προσέκρουσε και σε στύλο στάσης του ΚΤΕΛ.
Ο οδηγός του οχήματος που ανατράπηκε κατάφερε να εξέλθει χωρίς τραυματισμό, ωστόσο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε προληπτικά στο νοσοκομείο του Πύργου.
Τραυματισμό δεν υπέστη ούτε ο οδηγός του δεύτερου οχήματος (κόκκινο Ι.Χ.), πέρα από το σοκ της σύγκρουσης.
