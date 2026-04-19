Φιντάν: Κατηγορεί ξανά Ελλάδα και Κύπρο ότι «μαζί με το Ισραήλ, δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία κατά των μουσουλμανικών χωρών»

Τι αναφέρει ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών
Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, με αναφορές που σχετίζονται με το Ισραήλ, εξαπέλυσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Χακάν Φιντάν.
Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου κατά τη διάρκεια διπλωματικού φόρουμ στην Αττάλεια, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας επιχείρησε να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των επαφών της Τουρκίας με τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Αίγυπτο, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για στρατιωτική συμμαχία ενάντια στο Ισραήλ.
Όπως ισχυρίστηκε, η Άγκυρα επιδιώκει την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και τη σταθεροποίηση της περιοχής, απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό των επαφών ως απόπειτα δημιουργίας στρατιωτικής συμμαχίας.
«Δεν είμαστε όπως το Ισραήλ. Εκείνοι δημιούργησαν στρατιωτική συμμαχία με την Ελλάδα και την Κύπρο εναντίον των μουσουλμανικών χωρών» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σχολίασε, δε, ότι, αντίθετα με το Ισραήλ, η Τουρκία επιδιώκει τον τερματισμό των συγκρούσεων και την ενίσχυση της σταθερότητας στην περιοχή.
Απαντώντας, δε, σε ερώτηση της ανταποκριτή της «Καθημερινής», Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος ΥΠΕΞ πήγε ένα βήματα παραπέρα, τονίζοντας ότι στη δημιουργία στρατιωτικής συμμαχίας Ισραήλ - Ελλάδας - Κύπρου είναι ξεκάθαρη η προτεραιότητα απειλής, τόσο για την Τουρκία όσο και για άλλες χώρες της περιοχής. «Κανένας δεν μας διαβεβαίωσε για κάτι άλλο, κανένας δεν μας είπε δεν είναι εναντίον σας».
«Το αντίθετο», συνέχισε: «Οταν συναντήθηκαν οι τρεις ηγέτες, ήταν μαζί ο Ισραηλινός πρωθυπουργός όταν είχε δίπλα του τον πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Ελληνοκύπριο [πρόεδρο], εξήγησε το πνεύμα της συμμαχίας».
«Θεωρώ πως η αντίδρασή μας είναι και λίγη λόγω των διαβουλεύσεων που έχουμε με την Ελλάδα. Όμως σε εκείνη τη σύνοδο υπάρχουν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Ισραήλ, υπάρχουν οι στρατιωτικοί σχηματισμοί, στρατιωτικές συνεργασίες. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν το βλέπουμε αυτό» επέμεινε ο Φιντάν.
«Η Ελλάδα είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά καμία χώρα της Ευρώπης δεν έκανε αυτά που κάνει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η Ελλάδα ίσως λέει άλλα και ίσως κρύβει άλλα» συνέχισε.
«Είναι μια συμμαχία που συνιστά πηγή ανησυχίας όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για άλλες μουσουλμανικές χώρες της περιοχής που μας το αναφέρουν. Η Τουρκία έχει τη δυνατότητα να προστατεύσει τον εαυτό της, αλλά υπάρχουν κι άλλες μουσουλμανικές χώρες που μας το λένε», κατέληξε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.
