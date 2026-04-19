Πάτρα: Το ετήσιο μνημόσυνο-εκδήλωση τιμής για τα θύματα της φονικής έκρηξης στην Βότση

35 χρόνια μετά την τραγωδία
Τελέστηκε σήμερα, Κυριακή, 19 Απριλίου, στις 11 το πρωί, παρόντος του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, το ετήσιο μνημόσυνο για τους έξι Πατρινούς που, πριν από 35 χρόνια, βρήκαν τραγικό θάνατο από τη φονική έκρηξη βόμβας στην οδό Βότση.
Η τελετή έγινε στη διασταύρωση των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του Βρετανικού υποπροξενείου, στο σημείο όπου ο Δήμος Πατρέων ανήγειρε μνημείο για τα θύματα.
Εκεί κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν».
Τα θύματα της έκρηξης, στις 19 Απριλίου του 1991, ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος 58 χρόνων, ο Βασίλης Κυριακόπουλος 53 χρόνων, ο Γιάννης Καυκάς 25 χρόνων, η Όλγα Στραγγαλινού 25 χρόνων, ο Δημήτρης Σεϊτανίδης 23 χρόνων και η Γεωργία Βέρρα 24 χρόνων.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων, τόνισε:
«Στεκόμαστε απέναντι στις αιτίες που προκάλεσαν και προκαλούν αυτές τις τραγωδίες στην χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, και είναι γνωστές. Είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται με στόχο την κυριαρχία του χρήματος και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι που γίνονται για την συγκέντρωση του πλούτου στα χέρια των λίγων που τον κατέχουν.
Ας κρατήσουμε ζωντανό στη μνήμη μας αυτό που συνέβη εδώ. Να τιμούμε τους ανθρώπους που χάσαμε και ταυτόχρονα να διεκδικούμε ως κοινωνία να πάψουν οι αιτίες που αναπαράγουν τέτοιες τραγωδίες με θύματα αθώους».
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr