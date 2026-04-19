Πάτρα: Το ετήσιο μνημόσυνο-εκδήλωση τιμής για τα θύματα της φονικής έκρηξης στην Βότση

Τελέστηκε σήμερα, Κυριακή, 19 Απριλίου, στις 11 το πρωί, παρόντος του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, το ετήσιο μνημόσυνο για τους έξι Πατρινούς που, πριν από 35 χρόνια, βρήκαν τραγικό θάνατο από τη φονική έκρηξη βόμβας στην οδό Βότση.

Η τελετή έγινε στη διασταύρωση των οδών Βότση και Όθωνος Αμαλίας, απέναντι από το κτίριο του Βρετανικού υποπροξενείου, στο σημείο όπου ο Δήμος Πατρέων ανήγειρε μνημείο για τα θύματα.

Εκεί κατέθεσαν στεφάνια ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης, Χαράλαμπος Μπονάνος εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και ο Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν».

Τα θύματα της έκρηξης, στις 19 Απριλίου του 1991, ήταν ο Γιώργος Παπασωτηρόπουλος 58 χρόνων, ο Βασίλης Κυριακόπουλος 53 χρόνων, ο Γιάννης Καυκάς 25 χρόνων, η Όλγα Στραγγαλινού 25 χρόνων, ο Δημήτρης Σεϊτανίδης 23 χρόνων και η Γεωργία Βέρρα 24 χρόνων.