Πέθανε ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρυτής της βιομηχανίας οσπρίων «3αλφα»

Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Νίκος Καραγεωργίου, ιδρύτης της βιομηχανίας επεξεργασίας οσπρίων «3αλφα».

Ο Νίκος Καραγεωργίου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και λίγο αργότερα ίδρυσε την εταιρεία «Αφοί Καραγεωργίου», με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού – οσπρίων, με τον διακριτικό τίτλο «3 άλφα». Υπήρξε μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως Ά Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ). Διακρίθηκε στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Υπήρξε Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ), ενώ συμμετείχε σε Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες.

«Η κηδεία του Νίκου Καραγεωργίου θα τελεστεί την Τρίτη 21 Απριλίου 2026 και ώρα 15.45 στο Αποτεφρωτηριο της Ριτσώνας», όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΒΑΠ.