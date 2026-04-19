Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Κυριακούλα (χήρα) Αντών. Σιδέρη

Ετών 82

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 20-4-2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 15:30 μ.μ.

Τα τέκνα: Μιχάλης & Σοφία Σιδέρη

Τα εγγόνια:Αντώνης, Νίκος, Κατερίνα

Τα αδέλφια: Γιαννούλα Χριστοδουλοπούλου,Θεόδωρος & Ρούλα Χριστοδουλοπούλου,Γεώργιος & Τούλα Χριστοδουλοπούλου,Αθανάσιος & Ελπίδα Χριστοδουλοπούλου, Βιργινία Χριστοδουλοπούλου, Αναστάσιος & Ελένη Χριστοδουλοπούλου

Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος

Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα

Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598

Διανυκτερεύει

e.mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Θεοφανή, χήρα Γεωργ. Τρίγκα

(Ετών 80)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 20/4/2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια: Ευανθία & Ηλίας Κορδούλης

Τα ανίψια: Αγγελική Μέντε, Ξάνθη & Βασίλειος Χρυσανθακόπουλος

Οι λοιποί συγγενείς

Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184 – Πάτρα

Τηλ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΡΑΦ. ΚΟΤΡΩΤΣΟ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΟΠΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΛΚΗΣΤΗ-ΑΓΑΠΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ, ΠΟΠΗ ΧΗΡ. ΧΡΗΣΤ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡ. ΠΑΥΛ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να ενισχύσει το έργο του ιδρύματος “ΦΛΟΓΑ” σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια..

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π. μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :ΦΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΛΕΞΙΟ ΝΙΚ. ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗ

ΕΤΩΝ 61

Κηδεύομε την Δευτέρα 20-4-2026 και ώρα 11 π.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ : Ελευθέριος & Καλλιόπη Περδικομάτη

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο,πατέρα,παππού,αδελφό & θείο

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΑ

ΕΤΩΝ:74

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 20-4-2026 και ώρα 1.00μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Λεύκας Πατρών.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Αλεξάνδρα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Ιωάννα & Λάμπρος Νικολέτος,Κωνσταντίνος Φίλιππας,Δήμητρα & Άγγελος Βλάχος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα,παππού ,αδελφό & θείο



ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:96

Θανόντα κηδεύουμε Δευτέρα 20-4-2026 και ώρα 2.30μ.μ. από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Παραλίας Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο στο Σανταμέρι Αχαΐας}

Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Νικολίτσα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:Σταύρος & Λαμπρινή Δημοπούλου,Φώτης & Ελισάβετ Δημοπούλου, Ελένη Δημοπούλου, Ευγενία & Νικόλαος Ανδριόπουλος, Θεόδωρος & Χαρίκλεια Δημοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Νικόλαος Δημόπουλος, Αθηνά{χήρα} Νικολάου Δημακόπουλου,Δημήτριος & Κωνσταντίνα Δημοπούλου,Κυριακούλα{χήρα}Λεωνίδα Παπαδόπουλου,Νικολέτα{χήρα} Νικολάου Μασούρα,Χρυσούλα{χήρα} Αχιλλέα Γεωργακόπουλου,Ελευθερία{χήρα} Επαμεινώνδα Μασούρα,

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος,Αστέριος, Κωνσταντίνος,Γρηγόριος & Παρασκευή,Χρυσούλα

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ:Ελισάβετ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930