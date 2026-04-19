ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο της Άιοβα με «πολλούς» τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα , στις κεντροδυτικές ΗΠΑ, μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις αρχές αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ύστερα από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα.

«Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν.

«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.