ΗΠΑ: Πυροβολισμοί κοντά στο Πανεπιστήμιο της Άιοβα με «πολλούς» τραυματίες

«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», αναφέρουν οι αρχές
Συναγερμός έχει σημάνει στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα , στις κεντροδυτικές ΗΠΑ, μετά τις αναφορές για πυροβολισμούς.
Σύμφωνα με τις αρχές αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ύστερα από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα.
«Η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», δήλωσαν οι δημοτικές αρχές σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» προς το παρόν.
«Αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα», συμπληρώνεται στην ίδια ανακοίνωση.
Σύμφωνα με τις αρχές έλαβαν κλήση για «μεγάλη συμπλοκή» στο τετράγωνο 100 της οδού Ιστ Κόλετζ Στριτ στις 1:46 π.μ. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημειο άκουσα πυροβολισμούς.
«Ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Έχουν επιβεβαιωθεί θύματα. Αποφύγετε την περιοχή», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ένα δελτίο Τύπου που δημοσίευσε λίγο μετά τις 02.00 το πρωί τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), χωρίς να δίνει περαιτέρω λεπτομέρειες.
Το πανεπιστήμιο είχε νωρίτερα κάνει γνωστό πως πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί κοντά στη διασταύρωση των οδών College Clinton, μια συνοικία που είναι γνωστή για τη νυχτερινή ζωή της.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr