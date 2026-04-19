Πύργος: Φόβος για σοβαρό τροχαίο από ανεξέλεγκτη αγέλη …ελαφιών

Κίνδυνους πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος δημιουργεί 20μελής -περίπου- αγέλη… ελαφιών που κυκλοφορούν ελεύθερα (!!!) στην ευρύτερη περιοχή Γρανιτσείκα-Σκουροχώρι-Σκαφιδιά στην Ηλεία.

Το θέμα είχε αναδείξει προ μερικών ημερών το iliaenimerosi.gr όταν ανέφερε πως το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στα Γρανιτσείκα και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο προς Σκουροχώρι (ΑΡΧΙΚΗ ΦΩΤΟ) ΙΧ που κινούνταν επί του συγκεκριμένου δρόμου συγκρούστηκε…με ένα από τα ελάφια της αγέλης!

Από την συγκεκριμένη σύγκρουση δεν είχε τραυματιστεί κάποιος από τους επιβάτες του ΙΧ (στο οποίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές) και -ενώ οι αρχικές πληροφορίες «μιλούσαν» για ελαφρύ τραυματισμό του ζώου- το άτυχο ζώο πέθανε…

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζώο εμφανίστηκε ξαφνικά στη μέση του δρόμου μην δίνοντας περιθώρια αντίδρασης στον οδηγό που «έδειξε» αντανακλαστικά μειώνοντας ταχύτητα και φρενάροντας…

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (17/4) ένα από τα ελάφια που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή «πετάχτηκε» ξαφνικά σε δρόμο της περιοχής με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ΙΧ προκαλώντας του -ευτυχώς- υλικές ζημιές… πέρα όμως από τις υλικές ζημιές η συμπεριφορά των ζώων -αν ο οδηγός ενός οχήματος δεν είναι ψύχραιμος- μπορεί να αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την πρόκληση τροχαίου με δυσάρεστα αποτελέσματα…

Κι αν το όχημα είναι δίκυκλο ο κίνδυνος για τροχαίο με δυσάρεστες συνέπειες σαφέστατα είναι μεγαλύτερος για ευνόητους λόγους…

Φόβος και ανησυχία…

Τα συγκεκριμένα περιστατικά όπως είναι φυσικό- δεν έχουν περάσει απαρατήρητα έχοντας θορυβήσει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που, πλέον, οδηγούν τα οχήματά τους έχοντας τα μάτια τους «δεκατέσσερα», όμως ακόμα κι αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να αποσοβήσει ένα σοβαρό τροχαίο… ο φόβος σοβαρού τροχαίου -κυρίως τις νυχτερινές ώρες όπου τα ζώα δεν διακρίνονται εύκολα- αποτελεί τα τελευταία 24ώρα κυρίαρχο θέμα συζήτησης μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα συμπαθέστατα ζώα που μέχρι πριν λίγες ημέρες βρίσκονταν σε περιφραγμένο χώρο κτήματος στα Γρανιτσείκα κατάφεραν να «αποδράσουν» και στη συνέχεια να διασκορπιστούν στην ευρύτερη περιοχή…

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης εξέλιξης είναι η δημιουργία μιας επικίνδυνης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, για τους οδηγούς και τα οχήματα που κινούνται εντός αυτής. Μιας κατάστασης που εκτός από επικίνδυνης είναι και δύσκολα αντιμετωπίσιμη αφού η περισυλλογή των συγκεκριμένων ζώων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση…