Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Ζωγόπουλος του Θεόδωρου

Η κηδεία του θα τελεστεί την Δευτέρα
Θλίψη έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του Νίκου Ζωγόπουλου του Θεόδωρου συνταξιούχου οικοδόμου.
Μέλος ο ίδιος πολυμελούς οικογένειας με άλλα οκτώ αδέλφια γεννήθηκε στην Πάτρα στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και ζούσε τα τελευταία 40 χρόνια στις εργατικές κατοικίες Ζαρουχλέικων.
Ο εκλιπών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή χτες το βράδυ, σε ηλικία 78 ετών αφήνοντας απαρηγόρητους την σύζυγό του Βασιλική , τα παιδιά του Κωνσταντίνο και Θεόδωρο και τα τρία εγγόνια του Βασιλική, Παναγιώτη και Υβόννη .
Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 20-4-2026 και ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λεύκας Πατρών. Η σορός θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 1:30.
Η οικογένεια παρακαλεί αντί στεφάνων και λουλουδιών τα χρήματα να δοθούν σε συμπολίτες μας που χρήζουν οικονομικής βοήθειας.
