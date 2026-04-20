Κοινωνικός Τουρισμός: Από αύριο Τρίτη 21 Απριλίου οι αιτήσεις - 300.000 vouchers για διακοπές

Από την Τρίτη 21 Απριλίου ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027.

Η έναρξη της διαδικασίας πραγματοποιείται νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, δίνοντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να οργανώσουν εγκαίρως τις διακοπές τους, ήδη από την άνοιξη. Η πρωτοβουλία στοχεύει αφενός στην αποσυμφόρηση της υψηλής τουριστικής περιόδου του καλοκαιριού και αφετέρου στην τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια σε περιόδους χαμηλότερης ζήτησης.

Για το 2026–2027 προβλέπεται η χορήγηση 300.000 επιταγών (vouchers), με τον συνολικό προϋπολογισμό να προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κάθε επιταγή διαθέτει μοναδικό αριθμό και καλύπτει τον δικαιούχο καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, προσφέροντας έως και έξι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Παρόχων, με περιορισμένη ιδιωτική συμμετοχή.

Επιδότηση και στα ακτοπλοϊκά

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15.12.2025 – 14.01.2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

