Για τη Μυρτώ: Συγκέντρωση και πορεία κατά των ναρκωτικών στο Αργοστόλι

Συγκέντρωση κατά των ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς, με αφορμή την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς και με πρωτοβουλία του Συλλόγου Ναυτικών «Νίκος Καββαδίας».

Το μήνυμα που κυριάρχησε ήταν σαφές: η τοπική κοινωνία δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη απέναντι σε ένα πρόβλημα που αγγίζει τη ζωή των παιδιών και το μέλλον της ίδιας της κοινωνίας.

Την πρωτοβουλία ενίσχυσαν με τη συμμετοχή τους το Εργατικό Κέντρο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, η ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς – Ιθάκης, ο Σύλλογος Εργαζομένων στους Δήμους Κεφαλονιάς, το Σωματείο Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αργοστολίου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος, ο π. Ξενοφώντας Ζαρκαδας, καθώς και εκπρόσωποι φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, οι διοργανωτές αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις των ναρκωτικών στην κοινωνία, στις οικογένειες και ιδιαίτερα στη ζωή των παιδιών και των νέων ανθρώπων. Τοποθετήσεις έγιναν επίσης από εκπροσώπους φορέων που συμμετείχαν στην κινητοποίηση.

Μετά το τέλος των ομιλιών, ακολούθησε πορεία στο Λιθόστρωτο με το σύνθημα: «Έξω τα ναρκωτικά από την Κεφαλονιά».