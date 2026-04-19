Η Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Πάτρας «Ρωγμή» παρουσιάζει το έργο του Λουίτζι Πιραντέλλο «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε»

Η Θεατρική Ρωγμή επιστρέφει στη σκηνή με ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, το «Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε» του νομπελίστα συγγραφέα Λουίτζι Πιραντέλλο.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο, που γράφτηκε το 1917, αποτελεί μια διεισδυτική σπουδή πάνω στην υποκειμενικότητα της αλήθειας και την κοινωνική υποκρισία. Σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, η άφιξη ενός νέου υπαλλήλου, του κυρίου Πόνζα, της γυναίκας του και της πεθεράς του, κυρίας Φρόλα, αναστατώνει την τοπική κοινωνία. Το μυστήριο γύρω από τη ζωή τους και οι αντικρουόμενες εκδοχές που δίνουν για την πραγματικότητα, οδηγούν τους γείτονες σε ένα ανελέητο «κυνήγι της αλήθειας», αναδεικνύοντας το κεντρικό ερώτημα: Υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια ή μήπως ο καθένας μας κατασκευάζει τη δική του;

Η ομάδα «Ρωγμή» καταδύεται στο μεταφυσικό παράδοξο του Πιραντέλλο, στήνοντας έναν καθρέφτη απέναντι στην ανάγκη μας να εισβάλλουμε στις ζωές των άλλων. Μέσα από μια ατμοσφαιρική σκηνοθεσία, η παράσταση αναδεικνύει το χιούμορ και την τραγικότητα των ηρώων που παγιδεύονται ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» και το «είναι».

Θέατρο Επίκεντρο: (Αγ. Ανδρέου 36 και Νόρμαν)

24, 25, 26 Απριλίου, 1, 2, 3 Μαϊου και 8, 9, 10 Μαϊου.

Παρασκευές και Σάββατα στις 21.30,

Κυριακές στις 8.30.

Τηλ. Κρατήσεων: 6949250235

Τιμή εισιτηρίου: 12€

Μειωμένο: 10€

Διάρκεια: 90λεπτά

Συντελεστές της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Γιώργος Μποτώνης

Μουσική επιμέλεια: Χριστόφορος Τσακανίκας

Σκηνικά: Ομάδα «Ρωγμή»

Αφίσα: Hermanos

Διανομή με σειρά εμφάνισης:

Χρήστος Ξυπολιάς (Λαμπέρτο Λαουντίζι)

Νεκταρία Ιωαννίδου (Αμάλια Αγκάτσι)

Γωγώ Οικονόμου (Ντίνα & Κυρία Πόνζα)

Στέλλα Παρίση (Υπηρέτης)

Λίλλυ Κουτρούκη (Κυρία Σιρέλλι)

Γιώργος Καριώρης (Κύριος Σιρέλλι)

Ρούλα Γιαννοπούλου (Κυρία Τσίνι)

Χριστόφορος Τσακανίκας (Κύριος Αγκάτσι)

Έφη Μυλωνά (Κυρία Φρόλα)

Δημήτρης Σπηλιωτόπουλος (Κύριος Πόνζα)

Μαρία Βασιλείου (Κυρία Νέννι & Αστυνόμος Τσεντούρι)

Λευτέρης Σπετσιέρης (Νομάρχης)