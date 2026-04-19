Κέρκυρα: Ανήλικο έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Το παιδάκι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ, η έρευνα για τα αίτια του σοβαρού ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Κέρκυρα, στην περιοχή της Λ. Αλεξάνδρας, όταν ανήλικο παιδί έπεσε από σκαλωσιά στο ταχυδρομείο και έπεσε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου κατάφεραν να απεγκλωβισουν το παιδί με ασφάλεια.
Στη συνέχεια, κλήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω του ατυχήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.
Ασθενοφόρο παρέλαβε τον ανήλικο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, αφού πρώτα τού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί φέρει τραύματα, τα οποία ευτυχώς δεν είναι σοβαρά κι επομένως δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση η ζωή του.
Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr