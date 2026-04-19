Κέρκυρα: Ανήλικο έπεσε από σκαλωσιά – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία και διασώστες του ΕΚΑΒ, όπου κατάφεραν να απεγκλωβισουν το παιδί με ασφάλεια.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής στην Κέρκυρα , στην περιοχή της Λ. Αλεξάνδρας, όταν ανήλικο παιδί έπεσε από σκαλωσιά στο ταχυδρομείο και έπεσε σε μπαλκόνι πολυκατοικίας.

Στη συνέχεια, κλήθηκαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας λόγω του ατυχήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.



Ασθενοφόρο παρέλαβε τον ανήλικο για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, αφού πρώτα τού έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί φέρει τραύματα, τα οποία ευτυχώς δεν είναι σοβαρά κι επομένως δεν κινδυνεύει σε καμία περίπτωση η ζωή του.

Η έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη.



