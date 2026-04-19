Πάτρα: Σε αναμονή το πόρισμα για τον 58χρονο που εντοπίστηκε σε σπίτι κατά την κατάσβεση φωτιάς

Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου 58χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε μονοκατοικία στην περιοχή Ακταίο της Πάτρας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πυροσβέστες που εισήλθαν στο σπίτι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, βρήκαν τον άνδρα αναίσθητο στο εσωτερικό του χώρου. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε και ένα όπλο, το οποίο εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος διατηρούσε στο παρελθόν κατάστημα εστίασης στο Ρίο και πολύ πρόσφατα πέθανε η αδελφή του.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες του συμβάντος.