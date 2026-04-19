Φιλαρμονική Πατρών: Συναυλία για δύο πιάνα στην Πάτρα με έργα του Νίκος Σκαλκώτας

Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά με επίκεντρο το έργο του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη Νίκος Σκαλκώτας παρουσιάζεται στην Πάτρα, με συναυλία αφιερωμένη σε χορούς για δύο πιάνα.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι «Ελληνικοί Χοροί», ενώ περιλαμβάνονται επίσης έργα των Γιάννης Κωνσταντινίδης, Φίλιππος Τσαλαχούρης, Μανουέλ Ινφάντε και Μπέλα Μπάρτοκ, σε μεταγραφή για δύο πιάνα.

Τη συναυλία ερμηνεύουν οι πιανίστες Χαρά Ιακωβίδου και Ludovic Frochot, οι οποίοι συμπράττουν επί σκηνής σε ένα πρόγραμμα με έντονο ρυθμικό και χορευτικό χαρακτήρα.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 και ώρα 20:30, στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Ωδείο Πατρών (Ρήγα Φεραίου 7), ενώ για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 2610-277740.