Συναυλία κιθάρας στην Πάτρα: «Από τον μύθο στον ήχο» με ελεύθερη είσοδο

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία για κιθάρα παρουσιάζεται στην Πάτρα, με τίτλο «Από τον μύθο στον ήχο – Η ελληνική κιθάρα σήμερα».

Η συναυλία φιλοξενείται στη Φιλαρμονική Εταιρεία Ωδείο Πατρών και περιλαμβάνει έργα σημαντικών Ελλήνων συνθετών, αναδεικνύοντας το εύρος και τη δυναμική του σύγχρονου ρεπερτορίου για κιθάρα.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συνθέσεις των Δημήτρη Δοξάκη, Αλέκου Ξένου, Ορέστη Καλαμπαλίκη, Κυριάκου Τζωρτζινάκη, Μιχάλη Τραυλού, Διονύση Μπουκουβάλα, Βασιλικής Φιλιππαίου, Γιώργου Παπουτσή, ενώ τη συναυλία ερμηνεύει ο κιθαριστής Γιάννης Ευσταθόπουλος.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 23 Απριλίου, στις 20:30, στον χώρο της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείου Πατρών (Ρήγα Φεραίου 5), με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η συναυλία τελεί με τη στήριξη της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, συμβάλλοντας στην προβολή της ελληνικής λόγιας μουσικής δημιουργίας και στην επαφή του κοινού με σύγχρονες συνθετικές τάσεις.