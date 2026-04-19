Ζέτα Μακυπούλια και Αντώνης Ρέμος σε κοινή τηλεοπτική εμφάνιση μετά από χρόνια

Τον Γρηγόρη Αρναούτογλου φιλοξένησε η Ζέτα Μακρυπούλια στην εκπομπή της Moments με τις εκπλήξεις που ετοίμασε στον παρουσιαστή να είναι πολλές.

Η Ζέτα Μακρυπούλια είχε επιλέξει πολλούς συνεργάτες, φίλους και συγγενείς να μιλήσουν για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου αποκαλύπτοντας άγνωστες αλλά και ξεχωριστές ιστορίες από την πορεία του μέχρι σήμερα.

Μεταξύ αυτών και ο καλός του φίλος, Αντώνης Ρέμος με τον οποίο η Ζέτα Μακρυπούλια ήταν ζευγάρι και η κοινή τους τηλεοπτική «συνύπαρξη» μετά από χρόνια συζητήθηκε. Ο τραγουδιστής δεν παρέλειψε να ευχηθεί και καλή επιτυχία στην Μακρυπούλια για την εκπομπή της.

«Ξέρω ότι μ’ αγαπάει πάρα πολύ και τον αγαπάω πάρα πολύ και ξέρει ότι, όταν χρειαστεί πραγματικά ο ένας τον άλλον, είναι εκεί. Ο Γρηγόρης θα δώσει πραγματικά μάχη για τους φίλους του, για τους ανθρώπους που αγαπάει. Αυτά είχα να σου πω. Έχεις εκεί ούτως ή άλλως μια υπέροχη παρέα, που είναι η Ζέτα. Γνωριζόμαστε άλλωστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και σε προσωπικό επίπεδο όλοι μαζί. Να περάσετε ωραία, Ζέτα μου καλή επιτυχία στην καινούργια σου εκπομπή. Γρηγόρη μου, εγώ είμαι πάντα εδώ και σ’ αγαπώ πολύ», συμπλήρωσε ο τραγουδιστής.

«Έχουμε περάσει μαζί όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια. Έχω βρεθεί κοντά του σε πολύ δύσκολες στιγμές που είχε περάσει, τότε με τα αθλητικά και όλα αυτά, προσπάθησα να του συμπαρασταθώ. Έτσι λίγο που τον ξέρω, πιστεύω ότι θα έκανε το ίδιο και για σένα», πρόσθεσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ολοκληρώνοντας.