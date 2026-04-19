Αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση της «Τίμι», της φάλαινας που έχει εγκλωβιστεί σε παράλια της Βαλτικής από τις 23 Μαρτίου

Η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί, με εμφανή σημάδια εξάντλησης και «πολύ ακανόνιστο» ρυθμό αναπνοής
Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα οι επιχειρήσεις διάσωσης της φάλαινας «Τίμι», η οποία έχει βγει στα ρηχά της Βαλτικής και παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και εβδομάδες.
Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση στη Γερμανία, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Η μεγάπτερη φάλαινα, που πήρε το όνομα «Τίμι», κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ρηχά νερά, σύμφωνα με όσους την επιτηρούν. Το ζώο προσάραξε στις 23 Μαρτίου, πυροδοτώντας μια σύνθετη επιχείρηση απεγκλωβισμού, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και βαριά μηχανήματα. Αν και αρχικά κατάφεραν να την επαναφέρουν στη θάλασσα, στη συνέχεια η φάλαινα ξαναβγήκε σε άλλα σημεία της ακτής. Οι ειδικοί επέλεξαν τότε να μην παρέμβουν, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψει μόνη της σε βαθύτερα νερά. Ωστόσο, η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί, με εμφανή σημάδια εξάντλησης και «πολύ ακανόνιστο» ρυθμό αναπνοής, όπως ανέφεραν ειδικοί στις αρχές Απριλίου.
Μια νέα, ιδιωτική πρωτοβουλία διάσωσης ξεκίνησε την Πέμπτη, έπειτα από τις αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες.
Το Σάββατο, ομάδες διάσωσης παρέμειναν όλη την ημέρα στο πλευρό του ζώου, ενώ μετακινήθηκε πιο κοντά του και μια πλωτή εξέδρα.
Παρά τις προσπάθειες, δεν κατέστη εφικτή η μεταφορά της φάλαινας προς τη Βόρεια Θάλασσα με ρυμουλκό.
Η κτηνίατρος Τζανίν Μπαχρ βαν-Γκέμερτ, που συμμετέχει στην επιχείρηση, ανέφερε ότι υπάρχει πρόοδος. «Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τη φάλαινα», είπε.
Απαντώντας σε επικρίσεις που διατυπώθηκαν από επιστήμονες για τη νέα αυτή προσπάθεια, σημείωσε: «Αυτοί οι άνθρωποι δεν είδαν αυτή τη φάλαινα. Εμείς την είδαμε επί τόπου».
Τόνισε επίσης ότι το ζώο έχει «πραγματική ευκαιρία» να σωθεί.
Από την άλλη πλευρά, ειδικοί που είχαν εξετάσει την κατάσταση συμφώνησαν πρόσφατα ότι η φάλαινα χρειάζεται ξεκούραση και ότι επιπλέον παρεμβάσεις ενδέχεται να της προκαλέσουν σοβαρή επιβάρυνση.
Ήδη από την 1η Απριλίου, οι γερμανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη διακοπή των προσπαθειών διάσωσης, εκτιμώντας ότι το ζώο πιθανόν δεν μπορεί να σωθεί, σε μια υπόθεση που έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα.
Τότε, οι επιστήμονες είχαν εκτιμήσει ότι η φάλαινα είχε χάσει την ικανότητα να κινηθεί στο νερό. Σε περίπτωση θανάτου της, σχεδιάζεται η μεταφορά της σε ωκεανογραφικό μουσείο για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.
«Αφήστε ήσυχο αυτό το μεγαλειώδες ζώο», είχε δηλώσει ειδικός της οργάνωσης Sea Shepherd, υποστηρίζοντας ότι δεν θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στις τελευταίες στιγμές της ζωής της.
