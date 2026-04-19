Αγωνιώδεις προσπάθειες για τη διάσωση της «Τίμι», της φάλαινας που έχει εγκλωβιστεί σε παράλια της Βαλτικής από τις 23 Μαρτίου

Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα οι επιχειρήσεις διάσωσης της φάλαινας «Τίμι», η οποία έχει βγει στα ρηχά της Βαλτικής και παραμένει εγκλωβισμένη εδώ και εβδομάδες.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον και συγκίνηση στη Γερμανία, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Η μεγάπτερη φάλαινα, που πήρε το όνομα «Τίμι», κινείται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ρηχά νερά, σύμφωνα με όσους την επιτηρούν. Το ζώο προσάραξε στις 23 Μαρτίου, πυροδοτώντας μια σύνθετη επιχείρηση απεγκλωβισμού, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και βαριά μηχανήματα. Αν και αρχικά κατάφεραν να την επαναφέρουν στη θάλασσα, στη συνέχεια η φάλαινα ξαναβγήκε σε άλλα σημεία της ακτής. Οι ειδικοί επέλεξαν τότε να μην παρέμβουν, ελπίζοντας ότι θα επιστρέψει μόνη της σε βαθύτερα νερά. Ωστόσο, η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί, με εμφανή σημάδια εξάντλησης και «πολύ ακανόνιστο» ρυθμό αναπνοής, όπως ανέφεραν ειδικοί στις αρχές Απριλίου.

Μια νέα, ιδιωτική πρωτοβουλία διάσωσης ξεκίνησε την Πέμπτη, έπειτα από τις αποτυχημένες προηγούμενες προσπάθειες.

Το Σάββατο, ομάδες διάσωσης παρέμειναν όλη την ημέρα στο πλευρό του ζώου, ενώ μετακινήθηκε πιο κοντά του και μια πλωτή εξέδρα.