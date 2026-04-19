Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι σε σούπερ μάρκετ στου Ταραμπούρα

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή Ταραμπούρα στην Πάτρα, όταν απόπειρα κλοπής οδήγησε σε επικίνδυνη κλιμάκωση με απειλή αιχμηρού αντικειμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας εισήλθε στο κατάστημα και επιχείρησε να αφαιρέσει προϊόντα από τα ράφια. Η κίνησή του έγινε αντιληπτή από εργαζόμενο, ο οποίος προσπάθησε να τον αποτρέψει. Τότε, ο δράστης αντέδρασε έντονα, βγάζοντας μαχαίρι και απειλώντας τον υπάλληλο, προκαλώντας αναστάτωση στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να προστατευθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον άνδρα, προχωρώντας στη σύλληψή του. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία, ενώ θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων αρχών.