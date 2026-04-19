Ζαχάρω: Ναρκωτικά κρυμμένα σε πλυντήριο

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της χθεσινής ημέρας σε περιοχή της Ζαχάρως αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε εξωτερικό χώρο της οικίας του συλληφθέντα, οι αστυνομικοί εντόπισαν επιμελώς κρυμμένη ποσότητα ναρκωτικών μέσα σε κάδο παλαιού πλυντηρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για μία συσκευασία που περιείχε κοκαΐνη συνολικού βάρους 10,3 γραμμαρίων, η οποία και κατασχέθηκε.

Σε βάρος του άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ζαχάρως.