Η συγκίνηση του Λευτέρη Πετρούνια για τα τέσσερα μετάλλια της κόρης του στην ενόργανη γυμναστική

Ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση είδαν με περηφάνια τη μεγάλη τους κόρη, τη Σοφία, να ξεχωρίζει στους αγώνες της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας, κατακτώντας τέσσερα μετάλλια στην κατηγορία των παγκορασίδων.

Ο Ολυμπιονίκης μοιράστηκε τη χαρά και τη συγκίνησή του μέσα από ανάρτηση στο Instagram, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για τα πρώτα σημαντικά βήματα της κόρης του στον χώρο της γυμναστικής. Στο βίντεο που δημοσίευσε, η μικρή Σοφία φαίνεται να εκτελεί τις ασκήσεις της στο έδαφος και τη δοκό ισορροπίας με ακρίβεια και αυτοπεποίθηση, δείχνοντας το ταλέντο της.

Η ανάρτηση του Λευτέρη Πετρούνια

«Ίσως είναι δυσκολότερο να βλέπω παρά να αγωνίζομαι! Συγχαρητήρια μικρή μου αθλήτρια! Είμαστε περήφανοι για το χαμόγελο σου πάνω απ’όλα! Τελειώσαμε τον αγώνα μας με 2 χρυσά 1 ασημένιο και ένα χάλκινο! Η διαδρομή που ξεκινάει να είναι μαγική γεμάτη συγκινήσεις! Συγχαρητήρια σε όλη την καταπληκτική ομαδάρα του @gymnasticsstarssportsclub και στην προπονήτριά μας», έγραψε ο Λευτέρης Πετρούνιας στην ανάρτησή του.