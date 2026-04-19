Κυριάκος Μητσοτάκης: Εύχομαι ο Γιώργος Μυλωνάκης να βγει νικητής

Με ένα μήνυμα συμπαράστασης στον Γιώργο Μυλωνάκη ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης .

Ολόκληρη η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

Καλημέρα και χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσατε ένα ήρεμο Πάσχα με τους δικούς σας ανθρώπους.

Αυτή η συνήθεια της εβδομαδιαίας ανασκόπησης ξεκίνησε ως μια πιο προσωπική επαφή μαζί σας. Δεν είναι δελτίο ειδήσεων, ούτε μια τυπική υπηρεσιακή ανακοίνωση. Επιλέγω να μιλάω με αυτόν τον τρόπο πιο άμεσα με εσάς. Και ακριβώς επειδή θέλω αυτή η σχέση να είναι ειλικρινής, δεν μπορώ σήμερα να ξεκινήσω γράφοντας για όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής.

Παράλληλα, όμως, δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, με αποκορύφωμα τις τελευταίες εβδομάδες. Αναφέρομαι στην ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και στη βιαιότητα μιας δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ανατροφοδοτείται από ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και δυστυχώς υιοθετείται με ευκολία ακόμα και από αρχηγούς κομμάτων της αντιπολίτευσης. Είναι εξοργιστικό και ταυτόχρονα βαθιά λυπηρό. Απαιτείται τώρα, περισσότερο από ποτέ, η δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου απέναντι στο φαινόμενο αυτό.

Παρά τη φόρτιση, οφείλω να συνεχίσω. Η διακυβέρνηση της χώρας δεν σταματά, και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα ζητήματα που πρέπει να δούμε. Κατά την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή διατύπωσα καθαρά τη θέση μου σχετικά με τις υποθέσεις που ερευνώνται γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναλάβαμε πρωτίστως την ευθύνη εξυγίανσης ενός βαθιά άρρωστου οργανισμού, χωρίς συμψηφισμούς. Η δουλειά μου είναι να μην κάνω πίσω σε καμία παθογένεια που προκαλεί ανισότητες και αδικίες σε βάρος των πραγματικών παραγωγών. Εξήγησα επίσης ότι είναι άλλο το εύλογο ενδιαφέρον ενός βουλευτή για την εξυπηρέτηση κάποιου πολίτη και άλλο μία παρανομία εκτός των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων. Γι’ αυτό και χαιρέτισα την απόφαση των 11 μελών της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας να δεχτούν την άρση της ασυλίας τους. Τον πιο γρήγορο δρόμο για να αποδείξουν την αθωότητά τους. Όλοι, προφανώς, μπορούμε να έχουμε άποψη για κάθε μία από τις 11 περιπτώσεις που εξετάζονται. Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μην μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου και ο μόνος τρόπος να μην υπάρχουν σκιές σε κάθε υπόθεση που θα οδηγηθεί τελικά στην αρχειοθέτησή της. Πολύ περισσότερο, δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας.

Η ίδια συζήτηση κατέδειξε, επίσης, ότι το πρόβλημα των αγροτικών επιδοτήσεων έχει μακρύ παρελθόν όπου αποτυπώνονται οι ευθύνες όλων των κομμάτων. Άλλωστε οι πελατειακές σχέσεις δεν γεννήθηκαν χθες. Σήμερα, ωστόσο, καταργούνται χάρη στην απόφαση αυτής της κυβέρνησης να υπαγάγει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση και να τον εξυγιάνει. Όπως, λοιπόν, κανείς δεν ζητά, πλέον, επιστροφή φόρου που δεν δικαιούται, έτσι και με το νέο σύστημα παύει κάθε διαμεσολάβηση με σκοπό να γίνουν παράτυπες πληρωμές. Στη Βουλή εξέφρασα, ακόμη, τη στήριξή μου προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά και την ανάγκη, καθώς κάνει ακόμη τα πρώτα της βήματα, να αποδείξει και εκείνη την αντικειμενικότητά της, αλλά και ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αποφεύγοντας τις επιλεκτικές διαρροές και μένοντας μακριά από κάθε εμπλοκή της στον εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό. Κυρίως, όμως, προχωρώντας ταχύτατα τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές μας να πάψουν να είναι όμηροι εντυπώσεων. Γιατί είναι η Δικαιοσύνη που οφείλει να ξεκαθαρίσει πρώτη και εγκαίρως το τοπίο.

Μένουμε, συνεπώς, σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας. Τέλος, υπάρχει και ένα άλλο κρίσιμο συμπέρασμα που αναδείχθηκε την Πέμπτη: ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για να ξεριζωθεί, επιτέλους, το πελατειακό κράτος και να εκσυγχρονιστεί η δημόσια ζωή. Η προσπάθεια αυτή έχει ήδη ξεκινήσει με δεκάδες μεταρρυθμίσεις από τις συντάξεις του ΕΦΚΑ που βγαίνουν σε 40 έως 60 μέρες έως το ψηφιακό κτηματολόγιο, τις ψηφιακές κλήσεις για τον ΚΟΚ και τις 100άδες ψηφιακές υπηρεσίες του https://www.gov.gr/. Αλλά και με έναν πυρήνα 25 αλλαγών στο Σύνταγμα που θα οδηγήσουν την Ελλάδα, καθώς θα συμπληρώνει τα 200 χρόνια από την γέννηση του νέου ελληνικού κράτους στο ξερίζωμα κάθε πελατειακής σχέσης. Τολμηρές τομές συνέχειας στην πρόοδο και ρήξης με το κακό παρελθόν. Δυστυχώς, η Αντιπολίτευση δεν βρήκε να αντιτείνει ούτε μία λέξη. Έμεινε και πάλι σιωπηλή και ανεπαρκής απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας.

Να πω επίσης λίγα λόγια και για το κράτος δικαίου, που και γι’ αυτό μίλησα στη Βουλή. Δεν θα επαναλάβω όλα όσα είπα εκεί, αλλά θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικά στοιχεία, όχι δικά μας, αλλά διεθνών οργανισμών όπως ο ΟΟΣΑ, η Διεθνής Διαφάνεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2023, η Ελλάδα ανήκει στις 26 χώρες παγκοσμίως, από σύνολο 167, που ο Economist αξιολογεί ως πλήρεις δημοκρατίες. Η βαθμολογία μας είναι 8,1 στα 10, όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι μόλις 5,2. Στην Ευρώπη, βρισκόμαστε στην 13η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ. Προφανώς έχουμε ακόμα αρκετά να διορθώσουμε. Πάντως τα στοιχεία αυτά διαψεύδουν την εικόνα που παρουσιάζει η αντιπολίτευση, ότι δήθεν τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση, στη δικαιοσύνη και στη διακυβέρνηση αποδίδουν, και αυτό το επιβεβαιώνουν τρίτοι, όχι εμείς.

Έρχομαι τώρα στις εξελίξεις στο μέτωπο του Περσικού Κόλπου που ασφαλώς δεν φεύγουν από το ραντάρ μας. Προσβλέπουμε σε επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων, καθώς ενδεχόμενη παράταση της κρίσης αυξάνει και τις αβεβαιότητες για την παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Παρά τις εξωγενείς πιέσεις, σύμφωνα και με την πρόσφατη εκτίμηση του ΔΝΤ, η Ελλάδα εμφανίζεται σχετικά ανθεκτική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, διατηρώντας ρυθμούς ανάπτυξης ελαφρά χαμηλότερους από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού κατά το Ταμείο, υψηλότερους ωστόσο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε επιφυλακή για τις περαιτέρω επιπτώσεις από την άνοδο του πληθωρισμού και αν χρειαστεί θα λάβουμε πρόσθετα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών, εξετάζοντας τα δημοσιονομικά περιθώρια. Να προσθέσω ότι εξετάζεται κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις ενεργειακές ανατιμήσεις. Την Τρίτη η Πρόεδρος της Κομισιόν θα παρουσιάσει ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης ενεργειακής κρίσης, την οποία θα συζητήσουμε οι 27 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ακολουθεί. Εν αναμονή εξελίξεων, λοιπόν.

Μια σημαντική είδηση αυτήν την εβδομάδα για την ενέργεια και την οικονομία της χώρας μας είναι η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της κοινοπραξίας ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy και της εταιρείας Stena Drilling για να ξεκινήσουν γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, σε μια περιοχή όπου οι εκτιμήσεις μιλούν για περίπου 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 50 χρόνια, η Ελλάδα κάνει ερευνητική γεώτρηση. Το γεωτρύπανο αναμένεται να ξεκινήσει δουλειά τον Φεβρουάριο του 2027. Αν οι ενδείξεις επιβεβαιωθούν και υπάρχει αέριο που αξίζει να εκμεταλλευτούμε, τότε μιλάμε για κάτι που μπορεί να αλλάξει πολλά για τη χώρα. Τουλάχιστον το 40% των κερδών πάει στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή σε όλους τους πολίτες. Νέες θέσεις εργασίας, λιγότερη εξάρτηση από το εξωτερικό για ενέργεια, επενδύσεις. Και φυσικά, όλα αυτά με σεβασμό στο περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Μένει να δούμε τι θα αποκαλύψει η γεώτρηση. Αλλά μετά από μισό αιώνα αναμονής, το ότι επιτέλους φτάσαμε ως εδώ είναι από μόνο του σημαντικό.

Τις ημέρες του Πάσχα ανακοίνωσα την απόφαση της κυβέρνησής μας για την απαγόρευση χρήσης των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ξέρω ότι η συντριπτική πλειονότητα των γονιών το επικροτεί, και καταλαβαίνω γιατί. Δεν ήταν εύκολη απόφαση, αλλά οι επιστήμονες εδώ και καιρό χτυπούν καμπανάκι για τις συνέπειες του εθιστικού scrolling στη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών. Η ρύθμιση έρχεται μέσα στο καλοκαίρι και μπαίνει σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που κάνει αυτό το βήμα, αλλά όπως έχω ξαναπεί, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να το λύσουμε μόνοι μας. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο και χρειάζεται ευρωπαϊκή απάντηση. Γι’ αυτό το έθεσα και στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καλά νέα είναι ότι η εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας της ΕΕ για τα social media είναι τεχνικά έτοιμη και σύντομα θα είναι διαθέσιμη. Να ξεκαθαρίσω κάτι: ο στόχος δεν είναι να απομακρύνουμε τους νέους από την τεχνολογία. Η τεχνολογία μπορεί να είναι πηγή έμπνευσης, γνώσης και δημιουργίας. Αλλά ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν μπορεί να αφεθεί στην αυτορρύθμιση των αγορών. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας δεν είναι απλώς μεσάζοντες, είναι υπεύθυνες για το τι φτιάχνουν και πώς το φτιάχνουν.