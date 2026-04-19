Σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην Κρήτη, ανοιχτά του Λασιθίου

Σεισμός 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (19.04.2026) στην Κρήτη αναστατώνοντας τους κατοίκους.

Ο σεισμός στην Κρήτη είχε επίκεντρο 21 χλμ νότια νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, σύμφωνα με την ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν μόλις 6,2 χιλιόμετρα και αυτός ήταν ο λόγος που ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή.