Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Κυριακή 19 και την Δευτέρα 20 Απριλίου 2026

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟ - ΕΤΩΝ 64

Κηδεύουμε την Κυριακή 19-4-2026 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Ακταίου Ρίου Πατρών.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ : Σωτήρης

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ :Γαβριέλα & Φώτης

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ : Μιχάλης Παναγόπουλος

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-4-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 4.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΜΥΛΩΝ (ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ).

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΤΑΣ, ΠΑΤΡΟΥΛΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΙΑΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΧΗΡΑ ΣΠΥΡ. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΑΝΔΡΕΑΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΦΩΤΕΙΝΗ,ΑΝΔΡΕΑΣ & Η ΜΝΗΣΤΗ ΟΛΓΑ, ΕΛΕΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΣΩΤΗΡΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΕΡΙΚΛΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

{ ΜΑΡΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ }

~•ΕΤΩΝ 91•~

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 / 4 / 2026 & ΩΡΑ 12 μ.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ : ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΛΓΑ & ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : ΠΕΤΡΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ •ΚΑΡΡΑΣ•

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ ( πλησίον σταδίου Παναχαϊκής )

Τηλ. επικοινωνίας : 2610 430 141 , 6937 009 978 , 6989 381 813 , 6987 069 382 •24ωρη εξυπηρέτηση•

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Κυριακούλα (χήρα) Αντών. Σιδέρη

Ετών 82

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 20-4-2026 και ώρα 16:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παραλίας.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 15:30 μ.μ.

Τα τέκνα:

Μιχάλης & Σοφία Σιδέρη

Τα εγγόνια:

Αντώνης, Νίκος, Κατερίνα

Τα αδέλφια:

Γιαννούλα Χριστοδουλοπούλου

Θεόδωρος & Ρούλα Χριστοδουλοπούλου

Γεώργιος & Τούλα Χριστοδουλοπούλου

Αθανάσιος & Ελπίδα Χριστοδουλοπούλου

Βιργινία Χριστοδουλοπούλου

Αναστάσιος & Ελένη Χριστοδουλοπούλου

Τα ανίψια

Οι λοιποί συγγενείς

Γραφείο Τελετών Παναγιωτόπουλος

Πατρών Πύργου 62 – Κάτω Αχαΐα

Τηλ.: 26930 24793 – Κιν.: 6978 074598

Διανυκτερεύει

e.mail: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

Θεοφανή, χήρα Γεωργ. Τρίγκα

(Ετών 80)

Θανούσα κηδεύουμε τη Δευτέρα 20/4/2026 και ώρα 15:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά, στο Β’ Δημοτικό Κοιμητήριο Λεύκας Πατρών.

Τα αδέλφια:

Ευανθία & Ηλίας Κορδούλης

Τα ανίψια:

Αγγελική Μέντε, Ξάνθη & Βασίλειος Χρυσανθακόπουλος

Οι λοιποί συγγενείς

Γραφείο Τελετών Παπαδόπουλος Δημήτριος

Ευβοίας 184 – Πάτρα

Τηλ.: 2610 426 787 – 6973 698 042 – 690 66 11 060

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο

ΚΗΔΕΙΑ

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟ ΣΕΡΑΦ. ΚΟΤΡΩΤΣΟ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026 & ΩΡΑ 11 ΠΜ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΠΟΠΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ, ΕΥΘΥΜΙΑ-ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

Η ΕΓΓΟΝΗ: ΑΛΚΗΣΤΗ-ΑΓΑΠΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ, ΠΟΠΗ ΧΗΡ. ΧΡΗΣΤ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΗΡ. ΠΑΥΛ. ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να ενισχύσει το έργο του ιδρύματος “ΦΛΟΓΑ” σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια..

Γραφεία Τελετών Βανταράκης

1. Πανεπιστημίου 15, Πάτρα

Τηλ./Fax: 2610 436425, 2610 424551

2. Υποκατάστημα: Π.Ε.Ο. Πατρών- Πύργου 214, Βραχναίικα Πατρών

www.vadarakis.com

email: [email protected]

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΤΩΝ 89

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-04-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π. μ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ

ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ: ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ :ΦΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛ

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ρίου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

Τον αγαπημένο μας

ΑΛΕΞΙΟ ΝΙΚ. ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗ

ΕΤΩΝ 61

Κηδεύομε την Δευτέρα 20-4-2026 και ώρα 11 π.μ. απο τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πατρών

Η ταφή θα γίνει στο Α΄ Κοιμητήριο Πατρών

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ :

Ελευθέριος & Καλλιόπη Περδικομάτη

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608, 2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.