Αιγιάλεια: Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στην Άμπελο

Στη σύλληψη ενός 51χρονου για την πυρκαγιά που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Αμπέλου και Ποροβίτσας κοντά στην Αιγείρα Αχαΐας, προχώρησαν οι Αρχές. Ο συλληφθείς, ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε γεωργικές εργασίες (καύση αγροτικών υπολειμμάτων), με αποτέλεσμα να του ξεφύγει η φωτιά, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα βάσει της προβλεπόμενης αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Υπενθυμίζεται πως συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου (18/04) έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Αμπε΄λου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνέδραμε και εναέριο μέσο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έκαιγε ανάμεσα σε Ποροβίτσα και Άμπελο, ενώ για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 72 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας κι ένα αεροσκάφος.