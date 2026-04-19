Ηλεία: Σύλληψη αλλοδαπού για κλοπή χρημάτων στη Βάρδα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν τα ξημερώματα της χθεσινής ημέρας στη Βάρδα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Βουπρασίας, για υπόθεση κλοπής σε βάρος επίσης αλλοδαπού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης, ενεργώντας από κοινού με συνεργό του, μετέβησαν σε οικία όπου διέμενε το θύμα και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 580 ευρώ. Μετά την πράξη τους, οι δύο άνδρες διέφυγαν από το σημείο χρησιμοποιώντας μοτοποδήλατο.

Έπειτα από άμεσες ενέργειες των αστυνομικών αρχών, το όχημα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε, ενώ ο ένας από τους δράστες συνελήφθη. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνεργού του.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Βουπρασίας.