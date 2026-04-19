Τραγωδία στο Ακταίο: Νεκρός 58χρονος άνδρας μετά από πυρκαγιά σε κατοικία – Εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτοχειρίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για το τραγικό περιστατικό που σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ακταίο της Πάτρας, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5:00 το πρωί σε σπίτι επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο καυσίμων. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από δύσκολες συνθήκες για την κατάσβεση της φωτιάς και, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, προχώρησαν σε έρευνα στο εσωτερικό της οικίας, όπου εντοπίστηκε η σορός του άνδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δίπλα του βρέθηκε κυνηγετική καραμπίνα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Παράλληλα, αναφέρεται ότι ο άνδρας είχε βιώσει πρόσφατα απώλεια συγγενικού του προσώπου. Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοχειρίας, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ατύχημα.

Για τη διαλεύκανση της υπόθεσης έχει διαταχθεί η διενέργεια νεκροτομής, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν οι αρμόδιες υπηρεσίες.