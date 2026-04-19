Θεσσαλονίκη: Διώξεις για εμπορία ανθρώπων σε βάρος 48χρονου και 20χρονης για την υπόθεση με το νεογνό

Σε ανακρίτρια παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ο 48χρονος Έλληνας και η 20χρονη αλλοδαπή, οι οποίοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας-Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη για ψευδή δήλωση στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης μεταξύ γονέα και παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος άνδρας φέρει τη δικηγορική ιδιότητα. Η εισαγγελέας άσκησε σε βάρος των συλληφθέντων δίωξη για εμπορία ανθρώπων, για διατάραξη της οικογενειακής τάξης και υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης.

Η καταγγελία έγινε από το ιατρικό προσωπικό της κλινικής, καθώς οι ενέργειες τους κίνησαν τις υποψίες, ενώ το μωρό με εντολή εισαγγελέα βρίσκεται σε νεογνολογική κλινική. Οι δύο συλληφθέντες μέχρι να απολογηθούν παραμένουν υπό κράτηση.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τον Μάρτιο του 2026 ο 48χρονος ήρθε σε επαφή με την 20χρονη, η οποία ήταν έγκυος, και προχώρησαν στη σύναψη συμφώνου συμβίωσης. Στις 14 Απριλίου 2026 γεννήθηκε το παιδί, το οποίο δηλώθηκε ως τέκνο των δύο, ενώ την επόμενη ημέρα το σύμφωνο συμβίωσης λύθηκε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, την Παρασκευή (17/4), μετά τη λήψη εξιτηρίου από ιδιωτική κλινική, οι δύο εμπλεκόμενοι αποχώρησαν με διαφορετικά οχήματα. Ο 48χρονος είχε μαζί του το βρέφος, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσέλαβε και βρεφονηπιοκόμο για τη φροντίδα του παιδιού.