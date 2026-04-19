Οι αεροπορικές εταιρείες κόβουν ταξίδια και καθηλώνουν πτήσεις για να αντιμετωπίσουν την εκτόξευση του κόστους καυσίμων

Σε περικοπές πτήσεων στρέφονται οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο προκειμένου να αντιμετωπίσουν το ράλι των τιμών των καυσίμων προκαλώντας αναστάτωση στους ταξιδιώτες.

Η ολλανδική αεροπορική εταιρεία KLM είναι η τελευταία που έκανε περικοπές στο πρόγραμμά της δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι θα καταργήσει 80 πτήσεις μετ’ επιστροφής στο αεροδρόμιο Schiphol του Άμστερνταμ τον επόμενο μήνα και προστέθηκε στη λίστα των United Airlines Holdings, Lufthansa και Cathay Pacific Airways, οι οποίες έχουν επίσης περικόψει πτήσεις για να περιορίσουν τη ζημιά από τα ακριβά καύσιμα.

Η παγκόσμια χωρητικότητα για τον Μάιο έχει μειωθεί κατά περίπου 3 ποσοστιαίες μονάδες, με τις 20 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες -εκτός από μία- να μειώνουν τις πτήσεις τους, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε η εταιρεία αναλύσεων Cirium, η οποία αναθεωρεί μια αρχική πρόβλεψη για ανάπτυξη 4%-6% για το έτος και αναφέρει ότι μια μείωση έως και 3% είναι πιθανή υπό ορισμένες συνθήκες.

Οι διαταραχές που έπληξαν την αεροπορική βιομηχανία μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν αρχικά περιορίστηκαν στις αεροπορικές εταιρείες της Μέσης Ανατολής, τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο τους. Έκτοτε, έχουν γίνει μεταδοτικές και απειλούν να ανατρέψουν την επικερδή καλοκαιρινή ταξιδιωτική περίοδο παγκοσμίως. Μάλιστα, με τον ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ να διακόπτει τις αποστολές ιρανικού πετρελαίου, δεν φαίνεται να τελειώνει η διαταραχή σε ορατό ορίζοντα, με ενδεικτική την εκτόξευση των καυσίμων πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι.

«Οποιαδήποτε πτήση που κάνουμε και πιθανόν δεν παράγει τις αποδόσεις που θα θέλαμε, πιθανότατα θα επανεξεταστεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Delta Air Lines, Εντ Μπάστιαν, σε δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση επιπλέον κόστους καυσίμων από την εταιρεία ύψους 2,5 δισ. δολαρίων αυτό το τρίμηνο.

Την πρόκληση για τον κλάδο επιδεινώνουν οι ανησυχίες σχετικά με το εάν υπάρχουν αρκετά καύσιμα αεροσκαφών για να διακινηθούν. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) αναφέρει ότι η Ευρώπη έχει έξι εβδομάδες αποθεμάτων, και οι Ryanair Holdings, Virgin Atlantic Airways και EasyJet έδωσαν προβλέψεις για τη διαθεσιμότητα μέχρι τα μέσα Μαΐου, δηλαδή μόλις λίγες εβδομάδες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα εφοδιασμού με καύσιμα αεροσκαφών στο εγγύς μέλλον. Το μπλοκ προετοιμάζει ένα κοινό σχέδιο δράσης σε περίπτωση που η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ συνεχιστεί.

Προς το παρόν, η βιομηχανία μπορεί να έχει πάρει μικρή «ανάσα», όταν το Ιράν δήλωσε την Παρασκευή ότι τα Στενά ανοίγουν στην εμπορική κυκλοφορία και η τιμή του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησε έως και 11%. Ωστόσο, οποιαδήποτε συμφωνία παραμένει εύθραυστη.

Οι πρόσφατες προσαρμογές στη διαθεσιμότητα θέσεων σηματοδοτούν ότι πολλές αεροπορικές εταιρείες εισέρχονται σε κατάσταση αυτοσυντήρησης με την προσδοκία ότι η σύγκρουση θα είναι επιζήμια για τις επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον. Ακόμα κι αν όλες οι συγκρούσεις τερματιστούν σύντομα, οι κατεστραμμένες υποδομές πιθανότατα θα χρειαστούν μήνες ή χρόνια για να επισκευαστούν.

Η Lufthansa, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, έλαβε δραστικά μέτρα την περασμένη εβδομάδα, καθώς μια σειρά απεργιών επιδείνωσε την κρίση καυσίμων. Έκλεισε τη μονάδα CityLine αποσύροντας 27 αεροσκάφη από την υπηρεσία και μείωσε τη χωρητικότητα στο υπόλοιπο δίκτυό της, καθηλώνοντας παλαιότερα αεροσκάφη.

«Το πακέτο για την επιτάχυνση των μέτρων για τον στόλο και τη χωρητικότητα είναι αναπόφευκτο δεδομένης της απότομης αύξησης του κόστους των καυσίμων αεριωθούμενων και της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής αστάθειας», δήλωσε σύμφωνα με το Bloomberg ο Till Streichert, οικονομικός διευθυντής του ομίλου.

Η Air Canada ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ακύρωσε τις πτήσεις από το Μόντρεαλ και το Τορόντο προς το αεροδρόμιο John F. Kennedy της Νέας Υόρκης, αν και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το Νιούαρκ και τη Λα Γκουάρντια.

Η νορβηγική εταιρεία χαμηλού κόστους Norse Atlantic ASA σταμάτησε όλες τις πτήσεις από και προς το Λος Άντζελες. Η Virgin Atlantic κατάργησε την πτήση Λονδίνου-Ριάντ μετά από μόλις ένα χρόνο λειτουργίας και η British Airways κατάργησε την πτήση της προς Τζέντα.

Οι νιγηριανές αεροπορικές εταιρείες προειδοποίησαν ότι «αντιμετωπίζουν υπαρξιακές απειλές» και ενδέχεται να αναστείλουν τις πτήσεις τους τις επόμενες ημέρες, εκτός εάν ληφθούν μέτρα για τη μείωση των τιμών των καυσίμων.

Η Qantas Airways μειώνει τις πτήσεις της προς τις ΗΠΑ και θα μειώσει επίσης τη χωρητικότητα των εσωτερικών πτήσεων κατά περίπου 5%.

Η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ μειώνει κατά 2% τις συχνότητες πτήσεων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού από τα μέσα Μαΐου έως τα τέλη Ιουνίου.

Οι κινήσεις των ελληνικών εταιρειών

Ας σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, Aegean Airlines και SKY express ανησυχούν μεν για το κόστος των καυσίμων αλλά δεν φαίνεται να σχεδιάζουν προς το παρόν περικοπές στα προγράμματά τους. Μόνο κάποιες πτήσεις προς τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί κι έχουν γίνει επιλεκτικές αυξήσεις στα εισιτήρια.

Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων στο μέτωπο του πολέμου και της ακρίβειας σε καύσιμα και τρόφιμα, πολλοί ταξιδιώτες αλλάζουν σχέδια για διακοπές. Έτσι και στην Ελλάδα παρατηρούνται ήπιοι ρυθμοί κρατήσεων. Οι αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε εκπτώσεις, όπως η SKY express, η οποία διατήρησε σταθερές τιμές μετά τον πόλεμο ενώ σε εκπτώσεις προχωρά και η Aegean η οποία είχε ανακοινώσει τον Μάρτιο αναπροσαρμογή των τιμών των εισιτηρίων κατά 7% έως 8%.

Ως προς την επάρκεια καυσίμων δεν εκφράζεται προς το παρόν ανησυχία, καθώς τα αποθέματα κρίνονται επαρκή στη χώρα μας.