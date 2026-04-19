Aνθρωποειδές ρομπότ κέρδισε τον ημιμαραθώνιο του Πεκίνου για ρομπότ καταρρίπτοντας το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ

Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κέρδισε τον ημιμαραθώνιο για ρομπότ στο Πεκίνο σήμερα, Κυριακή (19/4), τρέχοντας γρηγορότερα από τον άνθρωπο, καθώς κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ σε μία επίδειξη της τεχνολογικής προόδου της Κίνας. Το ρομπότ που κέρδισε αναπτύχθηκε από την Honor, μία κινεζική εταιρεία κατασκευής smartphone και ολοκλήρωσε τον αγώνα των 21 χιλιομέτρων σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο WeChat από την Περιοχή Οικονομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης του Πεκίνου, γνωστή και ως Beijing E-Town, όπου ξεκίνησε ο αγώνας.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Live: The 2026 Humanoid Robot Half‑Marathon is underway in Beijing!?? <br><br>After a year of incredible technological leaps, robot contestants from 100 teams are competing to break last year's records. Tune in and don't miss this thrilling race!‍ <a href="https://t.co/apfLZ0PJDX">https://t.co/apfLZ0PJDX</a></p>— Beijing E-Town (@BJ_ETown) <a href="https://twitter.com/BJ_ETown/status/2045645229722837005?ref_src=twsrc%5Etfw">April 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Αυτό ήταν ταχύτερο από τον κάτοχο του παγκόσμιου ρεκόρ για ανθρώπους, τον Τζέικομπ Κιπλίμο από την Ουγκάντα, ο οποίος ολοκλήρωσε την ίδια απόσταση σε περίπου 57 λεπτά τον Μάρτιο στον αγώνα δρόμου της Λισαβόνας.

Η επίδοση του ρομπότ σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα προόδου σε σχέση με την περσινή πρώτη διοργάνωση, κατά τη διάρκεια της οποίας, το ρομπότ που κέρδισε τερμάτισε σε 2 ώρες, 40 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα. Μάλιστα η εξέλιξη φαίνεται και από τον αριθμό των ρομπότ που συμμετείχαν, ο οποίος αυξήθηκε από 20 σε περισσότερα από 100.

Η πρώτη διοργάνωση του αγώνα πέρυσι σημαδεύτηκε από ατυχίες, καθώς πολλά ρομπότ δυσκολεύτηκαν να ξεκινήσουν από τη γραμμή εκκίνησης και τα περισσότερα δεν κατάφεραν να τερματίσουν.

Ο αγώνας δεν διεξήχθη χωρίς προβλήματα ούτε φέτος, ένα ρομπότ έπεσε στη γραμμή εκκίνησης, ενώ το ρομπότ που κέρδισε προσέκρουσε σε ένα κιγκλίδωμα και χρειάστηκε βοήθεια για να σηκωθεί λίγα μέτρα πριν από τη γραμμή τερματισμού.

Η Beijing E-Town ανέφερε ότι περίπου το 40% των ρομπότ διένυσε τη διαδρομή αυτόνομα, ενώ τα υπόλοιπα ελέγχονταν εξ αποστάσεως.

Το κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times ανέφερε ότι ένα ξεχωριστό, τηλεχειριζόμενο ρομπότ της Honor ήταν το πρώτο που διέσχισε τη γραμμή τερματισμού σε 48 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, ανέφερε ότι το ρομπότ που νίκησε χρησιμοποίησε αυτόνομη πλοήγηση και κέρδισε το πρωτάθλημα σύμφωνα με τους κανόνες σταθμισμένης βαθμολογίας της διοργάνωσης.

