«Αντίστροφη μέτρηση» για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αύριο Δευτέρα

Oι αργίες και το πρόγραμμα λήξης μαθημάτων και εξετάσεων
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αύριο 20 Απριλίου.
Σε 11 ημέρες είναι η επόμενη αργία, και συγκεκριμένα η Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1η Μαΐου και ακολουθεί και δεύτερο τριήμερο, του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.
Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα για λήξη των μαθημάτων και διεξαγωγή των εξετάσεων στα γυμνάσια και τα λύκεια.
Συγκεκριμένα, στα γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Μαΐου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίστηκε από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.
Όσον αφορά στα λύκεια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.
Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ως τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίστηκε η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.
Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr