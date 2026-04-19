«Αντίστροφη μέτρηση» για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αύριο Δευτέρα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αύριο 20 Απριλίου.

Σε 11 ημέρες είναι η επόμενη αργία, και συγκεκριμένα η Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1η Μαΐου και ακολουθεί και δεύτερο τριήμερο, του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα 1 Ιουνίου.

Το Υπουργείο Παιδείας έχει ήδη ανακοινώσει το πρόγραμμα για λήξη των μαθημάτων και διεξαγωγή των εξετάσεων στα γυμνάσια και τα λύκεια.

Συγκεκριμένα, στα γυμνάσια η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Τετάρτη, 27 Μαΐου και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις ορίστηκε από την Τρίτη, 2 Ιουνίου έως και την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026.

Όσον αφορά στα λύκεια, η λήξη των μαθημάτων ορίστηκε για την Παρασκευή, 15 Μαΐου 2026.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών/τριών της Α’ και Β’ λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Ως τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίστηκε η Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης του λυκείου θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 έως τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, με τελική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.