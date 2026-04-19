Η νέα πινακίδα κυκλοφορίας που μπαίνει στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους – Γιατί έχει κόκκινο χρώμα

Ανησυχία έχουν προκαλέσει στις Αρχές τα συχνά φαινόμενα οδηγών που έχουν συλληφθεί να κινούνται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας.

Για το λόγο αυτό, έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση μιας νέας πινακίδας σήμανσης σε κρίσιμα σημεία των οδικών δικτύων, κυρίως κόμβους, ώστε να αντιλαμβάνονται οι οδηγοί, ότι κινούνται αντίθετα στο ρεύμα της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα, οι υπεύθυνοι λειτουργίας των αυτοκινητόδρομων τοποθετούν μια κόκκινη πινακίδα που γράφει «NO WAY – ΛΑΘΟΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ», ώστε να γίνεται αντιληπτό, ότι απαγορεύεται η κίνηση στο συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου.