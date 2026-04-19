Τρεις συλλήψεις για το τροχαίο με την παράσυρση της 16χρονης στη Λιοσίων

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις σε σχέση με το τροχαίο το απόγευμα του Σαββάτου στη Λιοσίων, κατά το οποίο μία μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε βαριά μια 16χρονη ενώ στη συνέχεια την εγκατέλειψε.

Οι Αρχές αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από καταστήματα που βρίσκονται στο σημείο και εντόπισαν τον αριθμό κυκλοφορίας της μηχανής.

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο ιδιοκτήτης και ένας από τους δύο αναβάτες της μηχανής, ανέφερε η ΕΡΤ. Ωστόσο, ο οδηγός εξακολουθεί να διαφεύγει.

Εν τω μεταξύ, η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Η κατάσταση της υγείας της ανήλικης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή.