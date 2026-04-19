Καιρός σήμερα: Βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά, λίγα σύννεφα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Στα δύο θα… χωρίσει τη χώρα ο καιρός σήμερα Κυριακή, 19 Απριλίου. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι.

Ο καιρός σήμερα σύμφωνα με την ΕΜΥ: Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την περιοχή Καστελόριζου λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 6 και στα νοτιοανατολικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 22 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κατά διαστήματα. Από το απόγευμα σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στις υπόλοιπες περιοχές οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή πρόσκαιροι όμβροι κυρίως στα ορεινά. Από το βράδυ σχεδόν αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 και κατά τόπους έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο βόρειοι 4 με 5, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νότιους νοτιοδυτικούς έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 με 6, που βαθμιαία θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στην περιοχή του Καστελόριζου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή πρόσκαιρους όμβρους και από το απόγευμα σχεδόν αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.