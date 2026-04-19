Τραγωδία στο Ακταίο Πάτρας: Νεκρός άνδρας μετά από φωτιά σε κατοικία- Βρέθηκε δίπλα του όπλο

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Ακταίο, όπου ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μετά από πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς την κατοικία του.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 5:00 το πρωί σε σπίτι που βρίσκεται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών–Αθηνών, στο ύψος του Ακταίου, απέναντι από πρατήριο καυσίμων. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικοί, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Οι πυροσβέστες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς υπό δύσκολες συνθήκες και, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, προχώρησαν σε έρευνα στο εσωτερικό της οικίας όπου σύμφωνα με πληροφορίες, ακριβώς δίπλα του βρέθηκε κυνηγετική καραμπίνα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές.