Κλήρωση ΛΟΤΤΟ 2719: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ αριθμός 2719, σήμερα Σάββατο 18 Απριλίου 2026.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 5, 14, 19, 48, 35, 8.
Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.
