Πάτρα: Άγνωστοι προσποιούμενοι τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη στέλνουν μηνύματα σε χρήστες των social media- ΦΩΤΟ

Ο Δήμος Πατρέων προειδοποιεί για περιστατικά εξαπάτησης με ψεύτικα προφίλ που προσποιούνται τον δήμαρχο Κώστα Πελετίδη.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Άγνωστοι προσποιούμενοι τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, επανεμφανίστηκαν αποστέλλοντας προσωπικά μηνύματα σε χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook κλπ) επιδιώκοντας αρχικά να αποκτήσουν επαφή μαζί τους για να αποσπάσουν προσωπικά δεδομένα (phishing) κλπ.

Ενημερώνουμε και πάλι ότι ο Δήμαρχος Πατρέων δεν είχε, ούτε έχει προσωπικές σελίδες στα ΜΚΔ. Εφιστάται η προσοχή των χρηστών στην περίπτωση που λάβουν μηνύματα από προφίλ που προσποιούνται τον Δήμαρχο, Κώστα Πελετίδη.

Για τη λειτουργία σελίδων που χρησιμοποιούν το όνομα και τη φωτογραφία του Δημάρχου καθώς και για τη διακίνηση παρόμοιων μηνυμάτων, έχει, εξαρχής, γίνει επίσημη αναφορά στους διαχειριστές του Facebook.