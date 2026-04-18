Πάτρα: To 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο για παχυσαρκία, διαβήτη και μεταβολισμό στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Διαβητολογικό Κέντρο και το Ιατρείο Παχυσαρκίας του Ενδοκρινολογικού Τμήματος της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιολογίας & Ιατρικής του Στρες (Ι.Β.Ι.Σ.) και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνουν το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Παχυσαρκία- Σακχαρώδης Διαβήτης - Μεταβολισμός: Επικαιροποίηση της γνώσης και διαχείριση της παχυσαρκίας, του σακχαρώδους διαβήτη και του μεταβολισμού», το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 17 έως 19 Απριλίου 2026 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση και η διαδραστική συζήτηση μεταξύ επιστημόνων σε θέματα υγείας που αφορούν ευρύ φάσμα του πληθυσμού. Τα θέματα της διοργάνωσης, στο πεδίο της Ενδοκρινολογίας και του Μεταβολισμού, επιλέγονται με βάση τα πλέον επίκαιρα επιστημονικά δεδομένα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και περιλαμβάνει δωρεάν εγγραφή και παρακολούθηση, καθώς και πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα μοριοδοτηθεί με 20 Ευρωπαϊκά Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs), σύμφωνα με την αξιολόγηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.). Τα μόρια αποδίδονται σε ιατρούς (ειδικευμένους και ειδικευόμενους) αναλογικά με τον χρόνο παρακολούθησης του επιστημονικού προγράμματος.

Οργανωτική Επιτροπή: Χαμπαίος Ι., Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας και Μεταβολικών Νοσημάτων, Διευθυντής Ενδοκρινολογικού Τμήματος & Διαβητολογικού Κέντρου της Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής, Χαρτουμπέκης Δ., Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας – Ενδοκρινολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και Κυριαζοπούλου Β., Ενδοκρινολόγος και Ομότιμη Καθηγήτρια Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών.



