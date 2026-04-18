Πάτρα: Νεκρός 60χρονος σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Νεκρός εντοπίστηκε σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πάτρα ένας 60χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ήταν άστεγος και το τελευταίο διάστημα διέμενε στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

Οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε τις αισθήσεις του και ήταν νεκρός.