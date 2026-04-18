Φωτιά στον Άμπελο Αχαΐας: Βελτιωμένη η εικόνα- Από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών ξεκίνησε το μέτωπο, συνελήφθη 51χρονος

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:59
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 51χρονου αλλοδαπού για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στην περιοχή Άμπελος Αχαΐας το Σάββατο (18/4), κατά τη διάρκεια καύσης αγροτικών υπολειμμάτων.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:59, όταν ο άνδρας προκάλεσε φωτιά σε αγροτική έκταση κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών.
Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.950 ευρώ.
Σχετικά με το μέτωπο της φωτιάς, η εικόνα είναι καλύτερη και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 78 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ Δυτικής Ελλάδας.
Σημειώνεται ότι λίγο μετά τις 17.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άνω Ποροβίτσα να απομακρυνθούν προς Ακράτα.
