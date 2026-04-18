Άγιος έρωτας- spoiler: Ο πατέρας Νικόλαος πετάει τα ράσα για τη Χλόη

Μια ακόμη μεγάλη ανατροπή περιμένει τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της δραματικής σειράς εποχής «Άγιος έρωτας», που προβάλλεται για δεύτερη σεζόν στον ALPHA.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στη συνέχεια του «Άγιου έρωτα», του ALPHA, ο Παύλος κινεί τα νήματα για να τον έλεγχο της Στέρνας, ενώ την ίδια ώρα ο πατέρας Νικόλαος ετοιμάζεται να πάρει μια καθοριστική απόφαση.

Ο Παύλος προχωρά μεθοδικά το σχέδιό του να ανακτήσει το μαγαζί από τη Θάλεια και εμφανίζεται μπροστά της με μια πρόταση βοήθειας, προσποιούμενος ότι θέλει να τη στηρίξει στα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την εφορία. Εκείνη όμως δεν πείθεται. Τον κοιτάζει με καχυποψία, νιώθοντας ότι πίσω από τα λόγια του κρύβεται μια καλά στημένη παγίδα. Την ίδια στιγμή, ο πατέρας Νικόλαος βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα καθοριστικό δίλημμα και αποφασίζει να ζητήσει από τον πατέρα Ιάκωβο τη σύγκληση Ιεράς Συνόδου, με σκοπό να εγκαταλείψει τον κλήρο για τη Χλόη. Η απόφαση αυτή, που ωριμάζει μέσα του, απειλεί να ανατρέψει τα πάντα.

Παράλληλα, ο Νικηφόρος καταφέρνει να εντοπίσει τον Βαζούρα και σχεδιάζει να τον στρατολογήσει εναντίον του Παύλου, ενώ αποχαιρετά τη Δέσποινα, η οποία του υπόσχεται, όπως και στον πατέρα Νικόλαο, ότι πριν φύγει θα τους απαλλάξει όλους από εκείνον.

Στο μεταξύ, τα νέα για την προαγωγή του πατέρα Νικόλαου σε διευθυντή του σχολείου γεμίζουν τη Χλόη χαρά, όπως και η απόφαση του Πέτρου να προχωρήσει το διαζύγιό τους. Ωστόσο η επιστροφή του Λεωνίδα στη Στέρνα με σκοπό να μείνει μόνιμα και να εκδικηθεί προκαλεί έντονη ανησυχία στον Λάμπρο, που διαισθάνεται ότι τα πράγματα σύντομα θα ξεφύγουν από κάθε έλεγχο.